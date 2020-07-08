مران الأهلي - حضور فايلر.. ومحمد محمود يشارك في التدريبات الجماعية

الأربعاء، 08 يوليه 2020 - 10:03

كتب : حسام نور الدين

فايلر

حضر ريني فايلر مدرب الأهلي جزءا صغيرا من مران الفريق اليوم الأربعاء بعد عودته إلى القاهرة قادما من بلده سويسرا.

ويستعد فايلر وتوماس بينكيل مخطط أحمال الفريق لإجراء مسحة طبية للتأكد من سلامتهما من فيروس كوفيد-19 المستجد.

وعلى هامش المران، اجتمع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة مع وليد سليمان وصالح جمعة لاعبي الفريق.

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وشارك محمد محمود في التدريبات الجماعية لأول مرة منذ تعافيه من إصابة بقطع في الرباط الصليبي.

بينما غاب أحمد الشيخ بسبب كدمة في الظهر.

وعاد شريف إكرامي للمشاركة في تدريبات حراس المرمى.

وعقد ديفيد سيزا محاضرة للاعبين على هامش المران.

ويتدرب الأهلي استعدادا لاستئناف موسم 2019-2020 من الدوري المصري الممتاز في 6 أغسطس المقبل.

ويتصدر الأهلي ترتيب البطولة، بعد انقضاء أكثر من نصف مبارياتها، برصيد 49 نقطة.

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