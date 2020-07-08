الأهلي يجري المسحة الطبية الثالثة

أجرى لاعبو الأهلي اليوم الأربعاء المسحة الطبية الثالثة للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا المستجد.

وخضع اللاعبون والجهاز الفني للفريق للاختبارات الطبية بعد انتهاء المران.

وقام سعد سمير، الذي يتعافى من أثر عملية جراحية أجراها في وتر أكيلس، بعمل مسحة طبية بعد حضوره للنادي.

ويتدرب الأهلي استعدادا لاستئناف الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز ولمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





















ويتصدر الأهلي ترتيب البطولة، بعد انقضاء أكثر من نصف مبارياتها، برصيد 49 نقطة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم استئناف الدوري في 6 أغسطس المقبل، بينما منتظر استكمال الموسم الحالي من دوري الأبطال في سبتمبر.

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