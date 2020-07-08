إنبي يعلن سلبية المسحة الثالثة لفيروس كورونا

الأربعاء، 08 يوليه 2020 - 10:46

كتب : بسام أبو بكر

إنبي

أعلن نادي إنبي سلبية نتائج المسحة الثالثة للفريق والخاص بالكشف عن فيروس كورونا.

وكان إنبي قد سجل حالات إيجابية في المسحتين الأولى والثانية لكن نتيجة المسحة الثالثة جاءت سلبية.

وكشف عبد الناصر محمد مدير الكرة في إنبي عن سلبية المسحة الثالثة واستئناف التدريبات بشكل طبيعي.

أخبار متعلقة
زيدان يعلق على أنباء رحيل ميسي.. ويؤكد: لم نفز بشيء بعد مصدر بـ الأهلي يرد عبر في الجول على أنباء "تراجع فايلر عن العودة للقاهرة" رئيس إنبي: الأهلي لم يطلب ضم أسامة جلال.. وطلبنا تجديد استعارة محمد شريف إنبي: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 5

وشدد عبد الناصر محمد على تطبيق الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان واللاعبين للإجراءات الاحترازية داخل وخارج الملعب في الفترة الأخيرة.

ويواصل إنبي تدريباته استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري والمقرر لها يوم 6 أغسطس المقبل.

ولم يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد مباريات الدوري حتى الآن.

ولفريق إنبي مباراة مؤجلة أمام الأهلي من الدور الأول، رغم خوض الفريق 18 مباراة.

ويقع إنبي في المركز السابع برصيد 25 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن المركز الذهبي.

طالع أيضا

الجنايني يكشف تفاصيل حديثه مع صلاح بعد أزمة الأخير مع اتحاد الكرة

نقاش ساخن بين الجنايني ورئيس وادي دجلة

الجنايني يختار التشكيل التاريخي لمصر

وكيل الشناوي: لا يوجد شرط جزائي في عقده مع الأهلي

وكيل سعد سمير: اللاعب خرج من قائمة الأهلي بموافقته

عماد النحاس: لهذا تنازل طاهر عن الاحتراف

إنبي الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
ساري: علينا نسيان ما حدث أمام ميلان سريعا 6 دقيقة | أوروبا
ماركا: مبابي وكامافينجا وهافيرتز في انتظار ريال مدريد 8 دقيقة | أوروبا
أرتيتا معترضا على طرد لاعبه أمام ليستر: لا أفهم القواعد.. ولا أرى حكما يتفقد الفيديو 11 دقيقة | أوروبا
الأهلي يجري المسحة الطبية الثالثة 30 دقيقة | مصر
في الجول يكشف – ما جاء في خطاب فيفا للجنة الخماسية 38 دقيقة | مصر
تامر النحاس لـ في الجول: فايلر طلب استمرار مروان.. وما قام به سعد سمير فاجأ مسؤولي الأهلي ساعة | الدوري المصري
إنبي يعلن سلبية المسحة الثالثة لفيروس كورونا ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الأربعاء 8 يوليو 2020 والقنوات الناقلة – دربي كتالوني مصيري وليفربول يواجه برايتون ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 10 قرارات رسمية من الزمالك.. عودة التدريبات ومعسكرين مغلقين وتجديد تعاقد لاعبين 2 عودة الدوري - مرتضى: لن أخذل الجماهير حتى إذا وصل الأمر للاستقالة 3 المقاولون العرب يكشف جديد صفقة طاهر محمد لـ الأهلي.. "خطوة أخيرة بعد خفض السعر" 4 فرانس فوتبول: ممثلو موليكا سخروا من العرض الفرنسي.. والأهلي يواصل المراقبة
قد ينال إعجابك