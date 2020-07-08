إنبي يعلن سلبية المسحة الثالثة لفيروس كورونا

أعلن نادي إنبي سلبية نتائج المسحة الثالثة للفريق والخاص بالكشف عن فيروس كورونا.

وكان إنبي قد سجل حالات إيجابية في المسحتين الأولى والثانية لكن نتيجة المسحة الثالثة جاءت سلبية.

وكشف عبد الناصر محمد مدير الكرة في إنبي عن سلبية المسحة الثالثة واستئناف التدريبات بشكل طبيعي.

وشدد عبد الناصر محمد على تطبيق الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان واللاعبين للإجراءات الاحترازية داخل وخارج الملعب في الفترة الأخيرة.

ويواصل إنبي تدريباته استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري والمقرر لها يوم 6 أغسطس المقبل.

ولم يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد مباريات الدوري حتى الآن.

ولفريق إنبي مباراة مؤجلة أمام الأهلي من الدور الأول، رغم خوض الفريق 18 مباراة.

ويقع إنبي في المركز السابع برصيد 25 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن المركز الذهبي.

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