في الجول يكشف – ما جاء في خطاب فيفا للجنة الخماسية

الأربعاء، 08 يوليه 2020 - 11:28

كتب : وليد الحسيني

الاتحاد المصري لكرة القدم

خاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اللجنة الخماسية المديرة لاتحاد الكرة المصري، بضرورة طرح لائحة النظام الأساسي على الجمعية العمومية قبل نهاية الشهر الجاري.

وعلم FilGoal.com أن خطاب فيفا، تضمن ضرورة طرح اللائحة الجديدة بصيغتها النهائية، في موعد غايته نهاية شهر يوليو 2020، مع ضرورة إبلاغ فيفا بالموعد الذي ستحدده اللجنة الخماسية، ونتيجة التصويت على اللائحة.

وناقشت اللجنة الخماسية الشهر الماضي تفاصيل اللائحة مع الأندية، في سلسلة من الاجتماعات التي طالت أيضا مصير المسابقات المحلية.

أخبار متعلقة
الجنايني يكشف تفاصيل حديثه مع صلاح بعد أزمة اتحاد الكرة.. ورأيه في خلافات القطبين اتحاد الكرة: يتم تجهيز الملاعب بالإجراءات الاحترازية.. بدأنا المسحة الثالثة بثلاث أندية اتحاد الكرة: لن نطلق اسم صلاح على كرة الدوري المصري أو إحدى القاعات

وكان إنشاء لائحة جديدة للاتحاد على رأس أولويات اللجنة التي عينتها فيفا بعد استقالة مجلس هاني أبو ريدة قبل حوالي عام كامل.

فبحسب خطاب التعيين الوارد من فيفا، فإن أهم مهام اللجنة هي:

- إدارة الشؤون اليومية لاتحاد الكرة.

- مراجعة النظام الأساسي لاتحاد الكرة وضمان امتثاله للوائح الاتحاد الدولي وقوانينه.

- مراجعة موقف جميع أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة والتأكد من توافقهم مع النظام الأساسي للاتحاد الدولي.

- تنظيم وإجراء الانتخابات لاختيار الأعضاء الجدد لمجلس إدارة اتحاد الكرة.

- وأخيرا، العمل كلجنة انتخابية لتنظيم وإجراء الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة وفقا للوائح الاتحاد.

طالع أيضا

الجنايني يكشف تفاصيل حديثه مع صلاح بعد أزمة الأخير مع اتحاد الكرة

نقاش ساخن بين الجنايني ورئيس وادي دجلة

الجنايني يختار التشكيل التاريخي لمصر

وكيل الشناوي: لا يوجد شرط جزائي في عقده مع الأهلي

وكيل سعد سمير: اللاعب خرج من قائمة الأهلي بموافقته

عماد النحاس: لهذا تنازل طاهر عن الاحتراف

اتحاد الكرة اللجنة الخماسية فيفا
نرشح لكم
أخر الأخبار
ساري: علينا نسيان ما حدث أمام ميلان سريعا 5 دقيقة | أوروبا
ماركا: مبابي وكامافينجا وهافيرتز في انتظار ريال مدريد 8 دقيقة | أوروبا
أرتيتا معترضا على طرد لاعبه أمام ليستر: لا أفهم القواعد.. ولا أرى حكما يتفقد الفيديو 10 دقيقة | أوروبا
الأهلي يجري المسحة الطبية الثالثة 29 دقيقة | مصر
في الجول يكشف – ما جاء في خطاب فيفا للجنة الخماسية 37 دقيقة | مصر
تامر النحاس لـ في الجول: فايلر طلب استمرار مروان.. وما قام به سعد سمير فاجأ مسؤولي الأهلي ساعة | الدوري المصري
إنبي يعلن سلبية المسحة الثالثة لفيروس كورونا ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الأربعاء 8 يوليو 2020 والقنوات الناقلة – دربي كتالوني مصيري وليفربول يواجه برايتون ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 10 قرارات رسمية من الزمالك.. عودة التدريبات ومعسكرين مغلقين وتجديد تعاقد لاعبين 2 عودة الدوري - مرتضى: لن أخذل الجماهير حتى إذا وصل الأمر للاستقالة 3 المقاولون العرب يكشف جديد صفقة طاهر محمد لـ الأهلي.. "خطوة أخيرة بعد خفض السعر" 4 فرانس فوتبول: ممثلو موليكا سخروا من العرض الفرنسي.. والأهلي يواصل المراقبة
قد ينال إعجابك