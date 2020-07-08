في الجول يكشف – ما جاء في خطاب فيفا للجنة الخماسية

خاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اللجنة الخماسية المديرة لاتحاد الكرة المصري، بضرورة طرح لائحة النظام الأساسي على الجمعية العمومية قبل نهاية الشهر الجاري.

وعلم FilGoal.com أن خطاب فيفا، تضمن ضرورة طرح اللائحة الجديدة بصيغتها النهائية، في موعد غايته نهاية شهر يوليو 2020، مع ضرورة إبلاغ فيفا بالموعد الذي ستحدده اللجنة الخماسية، ونتيجة التصويت على اللائحة.

وناقشت اللجنة الخماسية الشهر الماضي تفاصيل اللائحة مع الأندية، في سلسلة من الاجتماعات التي طالت أيضا مصير المسابقات المحلية.

وكان إنشاء لائحة جديدة للاتحاد على رأس أولويات اللجنة التي عينتها فيفا بعد استقالة مجلس هاني أبو ريدة قبل حوالي عام كامل.

فبحسب خطاب التعيين الوارد من فيفا، فإن أهم مهام اللجنة هي:

- إدارة الشؤون اليومية لاتحاد الكرة.

- مراجعة النظام الأساسي لاتحاد الكرة وضمان امتثاله للوائح الاتحاد الدولي وقوانينه.

- مراجعة موقف جميع أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة والتأكد من توافقهم مع النظام الأساسي للاتحاد الدولي.

- تنظيم وإجراء الانتخابات لاختيار الأعضاء الجدد لمجلس إدارة اتحاد الكرة.

- وأخيرا، العمل كلجنة انتخابية لتنظيم وإجراء الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة وفقا للوائح الاتحاد.

video:1

طالع أيضا

الجنايني يكشف تفاصيل حديثه مع صلاح بعد أزمة الأخير مع اتحاد الكرة

نقاش ساخن بين الجنايني ورئيس وادي دجلة

الجنايني يختار التشكيل التاريخي لمصر

وكيل الشناوي: لا يوجد شرط جزائي في عقده مع الأهلي

وكيل سعد سمير: اللاعب خرج من قائمة الأهلي بموافقته

عماد النحاس: لهذا تنازل طاهر عن الاحتراف