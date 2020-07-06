جوارديولا: لا أشكو من لاعبي سيتي.. ساوثامبتون دافع بـ10 داخل منطقة الجزاء

يشعر بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بالفخر رغم الخسارة أمام ساوثامبتون.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه "لقد لعبنا بشكل جيد وأظهرنا شخصيتنا ورغبتنا في المحاولة حتى النهاية".

وأضاف "مع وجود 10 لاعبين من ساوثامبتون في منطقة الجزاء، كان الأمر صعبا".

وتابع بيب "أنا فخور جدا، أحب الطريقة التي لعبنا بها لكنها ليست كافية، وهي ليست شكوى من اللاعبين".

وشدد "كانت المباراة عبارة عن تكرار بسيط لكيفية سير بعض المباريات هذا الموسم، خطأ واحد وعوقبونا بسببه".

وحقق ساوثامبتون انتصارا مفاجئا على مانشستر سيتي في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي بهدف وحيد، لأول مرة في تاريخ القديسين منذ موسم 2015/2016.

وأردف المدرب الإسباني "بعد ذلك، خلقنا الكثير من الفرص، ولكن كما قلت كان لديهم 10 لاعبين خلف الكرة".

خسارة سيتي التاسعة هذا الموسم، أتت بعد أداء هجومي مميز لفريق بيب جوارديولا، الذي سدد ناحية مرمى القديسين 25 مرة، وبين تألق أليكس مكارثي حارس أصحاب الأرض أمام 7 تسديدات، واستبسال دفاعه أمام 10 تسديدات، ورعونة مهاجمي سيتي في بقية الفرص.

وأكمل "قدمنا أداءً جيدًا حقًا، لكن ذلك لم يكن كافيًا، خسرنا الكثير من المباريات هذا الموسم، ولا يمكننا التنافس على اللقب بسبب ذلك".

واستمر "نحن لم نخسر بسبب الحارس إيدرسون، لقد حدث ذلك مرات عديدة، مثل هذه المواقف وكم الفرص التي كانت لدينا، إنها كرة القدم، لقد حاولنا جاهدين".

وواصل "لقد خسرنا أمام ساوثامبتون ولكن لا يمكننا القول أننا لسنا فريقًا لا يسجل الأهداف هذا الموسم، نحن في الصدارة في تسجيل الأهداف وخلق الفرص".

سيتي خسر لقب الدوري الإنجليزي لصالح ليفربول قبل 7 جولات من نهاية الموسم، بعدما توج به في الموسمين الأخيرين.

وأتم جوارديولا "بالطبع لدينا ثقة في اللاعبين، في الموسم المقبل سنحاول تسجيل المزيد من الأهداف، وتجنب ارتكاب الأخطاء".

هدف تشي أدامز كتب رقمين سلبيين لجوارديولا، حيث تعد تلك هزيمته الأولى في تاريخه ضد ساوثامبتون، وأيضا هي المرة الأولى التي يخسر فيها جوارديولا 3 مباريات متتالية خارج ميدانه.

ويظل سيتي ثانيا بعد أن حسم ليفربول الدوري، لكن تجمد رصيده عند النقطة 66، أما ساوثامبتون فيظل في المركز الـ13 بـ43 نقطة.

اقرأ أيضا

أمير مرتضى: ننتظر قرار الإدارة بخصوص الدوري.. ولا يجوز أن نعلم بإصابة مصطفى فتحي من الإعلام

الزمالك: أتممنا ضم صفقتين وهذا موقف الثلاثي الآخر

صلاح يصنع وليفربول "البطل" يحتفل بلقب الدوري

الزمالك: خاطبنا الرجاء لعودة أحداد وكارتيرون رحب به

ناصر ماهر: ما قيل عن رفضي عرض البرتغال ليس صحيحا

مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: خاطبنا كاف بحكمي فيفا ضد النجم الساحلي والصفاقسي