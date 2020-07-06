رسميا - يونايتد يعلن تجديد عقد ماتيتش

الإثنين، 06 يوليه 2020 - 12:09

كتب : FilGoal

ماتيتش

أعلن نادي مانشستر يونايتد تجديد عقد لاعب وسط ميدانه نيمانيا ماتيتش حتى يونيو 2023 المقبل.

نيمانيا ماتيتش

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وصرح اللاعب بعد تجديد عقده قائلا: "أشعر بسعادة كبيرة لاستمراري بأن أكون جزء من النادي".

وواصل "كلاعب، مازال أمامي الكثير لأمنحه وأحققه في مسيرتي وأن أقوم بذلك مع مانشستر يونايتد سيكون ذلك شرفا كبيرا".

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وأكمل "من الرائع أن أكون جزء من هذا الفريق، لدينا توازنا جيدا من الخبرة والشباب في الفريق وتوجد صداقة بيننا".

وانضم ماتيتش صاحب الـ31 عاما إلى مانشستر يونايتد قادما من تشيلسي في صيف 2017 الماضي بمبلغ 44 مليون يورو.

وقال أولي جونار سولشاير مدرب الفريق: "أشعر بسعادة غامرة لتجديد عقد ماتيتش، أعلم جيدا خبرته واحترافيته، وسماته القيادية لا تقدر بثمن لهذه المجموعة الشابة".

ولعب النجم الصربي مع مانشستر يونايتد في 114 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 4 أهداف وصنع 6 آخرين.

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