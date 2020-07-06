في الدرجة الثالثة – الحمامصي.. لاعب وصنايعي خياطة يسعى لتحقيق حلمه

أحمد الحمامصي، قصة كفاح جديدة يسلط FilGoal.com الضوء عليها.

لاعب غزل دمياط البالغ 25 عاما، يمتهن "الخياطة" في محافظة دمياط، بعد أن سبق له اللعب في ناشئي بتروجت.

كيف يوازن بين مهنته الصعبة ولعب كرة القدم، وما وضعه بعد فيروس كورونا، وكفاحه لتحقيق حلمه.. هذا ما يخبرنا به الحمامصي في الأسطر التالية.

"بدأت في مركز شباب استاد دمياط مع مجدي المصري، ثم أكاديمية عصام الحضري مع سميح بلبولة".

"عصام الحضري كان يزور الأكاديمية خلال فترة إجازته في دمياط".

"ثم انضممت لناشئي بتروجت في عمر الـ15، واستمررت هناك 5 سنوات حتى تم تصعيدي للفريق الأول مع مختار مختار، وكان من ضمن فريقي محمود شبانة مدافع نادي مصر حاليا، وكذلك محمد صبحي حارس الزمالك تم تصعيده للتدرب معنا أكثر من مرة".

"رحلت عن بتروجت بعد إلغاء مسابقة مواليد 1996 و1995، هذا الجيل من ضمن الأجيال التي تعرضت للظلم بسبب إلغاء مسابقة الناشئين في عمر مبكر بسبب خروج منتخب مواليد 95 من تصفيات إفريقيا".

"انضممت لفريق رأس البر بالقسم الرابع، ثم صعدنا للقسم الثالث وانضممت إلى غزل دمايط، ومستمر معه منذ 4 سنوات".

"النادي كان له اسم كبير في الدوري الممتاز خلال الثمانينيات وأخرج العديد من النجوم".

"مهنتي (خياطة) قماش الأنتريه، وأعمل بها من صغري حتى أصبحت (صنايعي)".

"اشتريت ماكينة خياطة لتساعدني في عملي في محل صغير".

"قبل الكورونا كنت أعمل يوميا قبل وبعد التدريب، وإذا سافرنا بورسعيد أو الإسماعيلية؛ أعود لعملي ليلا لإنجاز مهمتي في العمل".

"وبعد كورونا بات العمل قليلا جدا، فهناك أيام لا نعمل فيها لضعف الحاجة للمتطلبات التي أقوم بها، ويتزامن ذلك مع عدم وجود نشاط رياضي".

"الجلوس على ماكينة الخياطة يؤثر بالطبع على لاعب كرة القدم، لكني دائما حريص على التواجد في الجيم –قبل الكورونا-، وحاليا أقوم ببعض التدريبات حتى لا أفقد لياقتي".

"راتب اللاعب في القسم الثالث ضعيف، لذلك العمل الخاص مهم بجانب كرة القدم".

"عشقي لكرة القدم يجعلني أجتهد حتى أحقق حلمي".

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