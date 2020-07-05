وكيل اللاعب: عبد الرحمن مجدي تلقى عرضا للمعايشة مع أياكس

الأحد، 05 يوليه 2020 - 23:55

كتب : FilGoal

عبد الرحمن مجدي - مصر الأولمبي - جنوب إفريقيا

كشف محمد حلمي وكيل عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر الأولمبي، تلقيه عرضا من نادي أياكس من أجل قضاء اللاعب لفترة معايشة مع الفريق الهولندي.

وقال وكيل عبد الرحمن مجدي: "بعض الأندية الهولندية كانت مهتمة بضم عبد الرحمن مجدي عقب بطولة أمم إفريقيا تحت السن، ولكن كل شيء توقف بسبب أزمة كورونا".

وأضاف في تصريحاته مع قناة النهار "مع عودة الدوريات من جديد وعودة كرة القدم، عادت الاهتمامات مرة أخرى".

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وأشار " أياكس الهولندي يرغب في ضم عبد الرحمن مجدي لفترة معايشة بمقابل مادي لـ الإسماعيلي ونسبة من إعادة البيع".

وأردف "حتى الآن ننتظر موقف إدارة الإسماعيلي. اهتمام أياكس هو الأكبر والأكثر جدية من العرض الهولندي الآخر".

وأكمل حديثه قائلا: " عبد الرحمن مجدي جدد الموسم الماضي عقده مع الإسماعيلي لمدة 3 مواسم أخرى".

وعن العروض المحلية لـ اللاعب، أجاب وكيله: "الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز؟ فريقان من الثلاث فرق يرغبان في ضم اللاعب، ولكن الأمر في البداية يتوقف عن مطالب إدارة الإسماعيلي".

عبد الرحمن مجدي صاحب الـ 22 عاما شارك في 16 مباراة هذا الموسم ونجح في التسجيل مرة والصناعة مرتين.

جناح الدراويش توج مع منتخب مصر الأولمبي بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

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