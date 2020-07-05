ليكيب: صراع إسباني على المصري هيثم حسن

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية تحرك نادي فياريال الإسباني من أجل التعاقد مع المصري الشاب هيثم حسن جناح فريق شاتورو الفرنسي.

وأشارت صحيفة ليكيب إلى "فياريال تحرك بشكل رسمي من أجل التعاقد مع هيثم حسن".

فياريال تقدم بعرض رسمي لـ شاتورو الفرنسي من أجل الحصول على خدمات هيثم حسن صاحب الـ 18 عاما، وفقا لـ ليكيب.

هيثم حسن الذي "رفض من قبل الانضمام لـ موناكو" يرغب نادي ريال سوسيداد الإسباني أيضا في التعاقد معه.

ريال سوسيداد في صراع مع فياريال، ولكن الأخير تقدم بعرض رسمي، والأول لم يبدأ تحركه بشكل رسمي حتى اللحظة مع الفريق الفرنسي، وفقا لـ ليكيب.

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن في وقت سابق متابعة حسام البدري مدرب المنتخب، للاعب المصري وذلك بعد الحصول على مجموعة من الفيديوهات الخاصة بـ مبارياته مع فريقه. (طالع التفاصيل)

وفي الإطار ذاته، يسعى الاتحاد التونسي لكرة القدم للحصول على موافقة هيثم حسن من أجل تمثيل منتخب النسور. (طالع التفاصيل)

ولد هيثم حسن في باريس في 2002 لأب مصري وأم تونسية ويعيش في فرنسا ويلعب في صفوف نادي شاتورو في الدرجة الثانية.

بدأ في فريق 17 سنة وتم تصعيده إلى صفوف فريق 19 سنة، قبل أن يبدأ في يوليو 2019 اللعب في الفريق الأول للنادي الفرنسي.

ويجيد هيثم حسن اللعب في مركز الجناح الأيسر وكذلك الأيمن، وشارك في 13 مباراة خلال الموسم الحالي، وسبق له اللعب لمنتخب فرنسا تحت 18 عاما.

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