قاطعا الطريق على برشلونة.. شابي يمدد عقده مع السد رسميا

الأحد، 05 يوليه 2020 - 15:08

كتب : FilGoal

شابي هيرنانديز مدرب نادي السد

أعلن نادي السد القطري، تمديد تعاقد شابي هيرنانديز المدير الفني للفريق لموسم إضافي ينتهي صيف 2021.

وكان قد ارتبط اسم شابي بفريق برشلونة خلال الفترة الماضية بعد سلسلة النتائج السيئة عقب العودة من فترة التوقف.

شابي تولى تدريب السد القطري في يوليو 2019، وقاد الفريق للفوز بالدوري القطري لكنه خسر نهائي كأس أمير قطر وودع دوري أبطال آسيا من دور الـ16.

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وذكرت شبكة ESPN أن هناك بندا في عقد شابي يتيح له الرحيل عن السد إذا حصل على عرض من برشلونة.

شابي كان أحد الخيارات المطروح لخلافة إرنستو فالفيردي مع رونالد كومان وكيكي سيتيين، قبل أن يتجه النادي الكتالوني للخيار الأخير.

وكان شابي قريبا من تولي قيادة برشلونة في يناير الماضي خلفا لفالفيردي لكن لاعب الفريق الكتالوني كان له عدة شروط ولم يتوافق مع الإدارة.

وصرح شابي في مايو الماضي أن تدريب ليونيل ميسي أمر كبير لأنه أفضل لاعب على الإطلاق ويمكنه اللعب لمدة 5 سنوات أخرى.

وانتشرت تقارير إسبانية عن رغبة ميسي في الرحيل بنهاية عقده في صيف 2021 بسبب مشاكل مع إدارة النادي.

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