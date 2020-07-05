رسميا - اتحاد اليد يتراجع ويعلن موعد استئناف مسابقات الموسم

الأحد، 05 يوليه 2020 - 14:00

كتب : محمد سمير

الزمالك - كرة يد - الأهلي

تراجع الاتحاد المصري لكرة اليد عن قراره السابق بإلغاء الموسم الجاري وبدء موسم جديد، وأعلن في بيان رسمي موعد استئناف مسابقات الموسم الجاري.

وتستأنف مسابقات الاتحاد المختلفة في أغسطس المقبل، بينما ينطلق دوري المحترفين خلال شهر سبتمبر.

وكان الاتحاد المصري قد أعلن إلغاء مسابقة دوري عمومي السيدات والدرجة الأولى، كما كشف هشام نصر رئيس الاتحاد في تصريحات تليفزيونية إلغاء الموسم الحالي لمنافسات الرجال بعد طلب الأندية والمدير الفني للمنتخب.

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وجاء نص بيان الاتحاد المصري كالآتي:

"في ضوء رؤية القيادة السياسية وقرارات الحكومة المصرية واجتماع اللجنة العليا للأزمات بمجلس الوزراء وإعلان وزارة الشباب والرياضة بالموافقة على عودة النشاط الرياضي لتخفيف الآثار الإقتصادية الناتجة من التوقف وتشجيعا لممارسة الرياضة لما لها من آثار إيجابية على الصحة العامة".

وأضاف "فقد قرر الاتحاد المصري لكرة اليد استكمال مسابقات الاتحاد بدءا من شهر أغسطس مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية واجبة الاتباع لعودة النشاط الرياضي طبقا للكود (2) الخاص بالدليل الإرشادي لضوابط عودة النشاط بالاتحادات الوارد من وزارة الشباب والرياضة".

وكشف البيان "استكمال مباريات دوري الناشئين والناشئات مواليد 2000 و 2002 ودوري عمومي السيدات".

وتابع "استكمال مباريات الصعود والهبوط بالدوري الممتاز واستكمال مباريات الصعود بدوري الدرجة الأولى".

وواصل البيان "أما فيما يخص دوري المحترفين فسوق يتم تحديد موعد استكمال مبارياته خلال شهر سبتمبر 2020 على أن يتم الانتهاء من فترة الإعداد للاعبي المنتخب الأول استعدادا لبطولة العالم في يناير 2021".

وأتم "وذلك قبل بدء استكمال مسابقة المحترفين وعودة اللاعبين للمشاركة في المباريات الخاصة بأنديتهم مع تأكيد الاتحاد على الالتزام بالإجراءات الطبية والاحترازية الواجب اتباعها".

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