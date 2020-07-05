اتحاد الكرة يكشف عن الكرة الموحدة للدوري المصري

الأحد، 05 يوليه 2020 - 14:34

كتب : أحمد الخولي

الاتحاد المصري لكرة القدم

تعقد اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرًا صحفيا ظهرغد الاثنين للكشف عن الكرة الموحدة للدوري.

ومن المقرر أن يبدأ استخدام الكرة الموحدة لبطولة الدوري مع استئناف المسابقة المقرر في شهر أغسطس المقبل.

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اتحاد الكرة كان قد كشف في وقت سابق عن التعاقد مع شركة لتوفير كرة موحدة لكل مباريات بطولة الدوري، إلا أن توقف النشاط الكروي جاء قبل تنفيذ الفكرة.

كان اتحاد الكرة قد أدخل أيضا تقنية الفيديو “VAR” في بطولة الدوري قبل توقف المسابقة.

ومن المقرر أن تستأنف مسابقة الدوري يوم 7 أغسطس المقبل، حسبما أعلن اتحاد الكرة قبل أيام.

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