تقارير: تونس تصارع مصر لتجنيس هيثم حسن "الذي وافق على اللعب للنسور"

الإثنين، 22 يونيو 2020 - 21:30

كتب : FilGoal

هيثم حسن - لاعب شاتورو الفرنسي

دخل الاتحاد التونسي لكرة القدم في صراع مع نظيره المصري من أجل الظفر بخدمات هيثم حسن لاعب نادي شاتورو الفرنسي.

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن في وقت سابق متابعة حسام البدري مدرب المنتخب، للاعب المصري وذلك بعد الحصول على مجموعة من الفيديوهات الخاصة بـ مبارياته مع فريقه. (طالع التفاصيل)

وكشفت صحيفة (تونس الرقمية) وجود رغبة لدى الاتحاد التونسي من أجل الظفر بخدمات هيثم حسن.

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وتحدث مصدر مسؤول من داخل الاتحاد التونسي قائلا: "المفاوضات مع هيثم حسن قد تقدمت بشكل كبير".

وزعم في تصريحاته مع الصحفية التونسية "هيثم حسن أعطى موافقة أولية للانضمام إلى منتخب تونس. اللاعب عبر لنا عن استعداده للعب للمنتخب".

وأتم "نحن ننتظر فقط إشارة منه لتوجيه الدعوة له بصفة رسمية".

هيثم حسن مواليد 2002 من أصول مصرية ويعيش في فرنسا ويلعب في صفوف نادي شاتورو في الدرجة الثانية.

بدأ في فريق 17 سنة وتم تصعيده إلى صفوف فريق 19 سنة، قبل أن يبدأ في يوليو 2019 اللعب في الفريق الأول للنادي الفرنسي.

ويجيد هيثم حسن اللعب في مركز الجناح الأيسر وكذلك الأيمن، وشارك في 13 مباراة خلال الموسم الحالي، وسبق له اللعب لمنتخب فرنسا تحت 18 عاما.

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