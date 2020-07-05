الأول هذا الموسم والرابع في إنجلترا.. حجازي يسجل أمام هال سيتي

سجل أحمد حجازي المدافع المصري لفريق وست بروميتش، هدف فريقه الأول أمام هال سيتي.

أحمد حجازي النادي : وست بروميتش وست بروميتش

وست بروميتش يواجه هال سيتي حاليا، ضمن مباريات الجولة الـ41 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وفي الدقيقة الـ37 من عمر الشوط الأول، وست بروميتش نفذ ركنية، وقابلها حجازي برأسية في مرمى هال سيتي.

الهدف هو الأول لأحمد حجازي هذا الموسم مع وست بروميتش في مباراته الـ18 هذا الموسم.

ويعد الهدف هو الرابع له يقميص وست بروميتش أيضا في مباراته الـ101 مع الفريق بعدما احتفل مباراته المائة في الأسبوع الماضي.

ويحتل وست بروميتش المركز الثاني في ترتيب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي برصيد 74 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن ليدز يونايتد المتصدر لكن ليدز لعب مباراته هذا الأسبوع بالفعل.

وفي حالة فوز وست بروميتش اليوم، يضمن خوض التصفيات المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز على الأقل، وسيكون بحاجة للحفاظ على مركزه قبل 5 جولات من نهاية المسابقة للتأهل مباشرة.

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