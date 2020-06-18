منتخب مصر يتابع هيثم حسن لاعب شاتورو الفرنسي

يتابع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام البدري، اللاعب المصري هيثم حسن المحترف في صفوف نادي شاتورو الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية في فرنسا بعد الحصول على مجموعة من (السيديهات) الخاصة به ولمبارياته مع فريقهز

هيثم حسن يعيش في فرنسا من أصل مصري ويلعب في صفوف نادي شاتورو بفرنسا حيث بدأ بفريق ١٧ سنة وتم تصعيده إلى صفوف فريق ١٩ سنة قبل أن يبدأ في يوليو ٢٠١٩ اللعب في الفريق الأول للنادي الفرنسي.

ويجيد هيثم حسن في مركز الجناحين الأيسر والأيمن ومن مواليد ٨ فبراير عام ٢٠٠٢ وخلال الموسم الحالي مع شاتورو شارك في ١٣ مباراة.

ومن المنتظر أن يتابع أعضاء الجهاز الفني المزيد من مباريات اللاعب مع فريقه مع عودة النشاط في فرنسا.

ولعب هيثم حسن في منتخبات فرنسا للناشئين تحت 18 عاما، وخاض 8 مباريات سجل خلالهم هدف.

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية كشفت عن اهتمام نادي توتنام الإنجليزي بالمهاجم ذو الأصول المصرية قبل انطلاق الموسم الجاري.

وتوقعت العديد من التقاير الصحفية في فرنسا أن يكون هيثم حسن أحد المواهب الكروية في الدوري الفرنسي خلال السنوات المقبلة.

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