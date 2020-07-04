هشام يكن ينجو من حادث سير "مروع"

السبت، 04 يوليه 2020 - 22:09

كتب : أحمد شاكر

هشام يكن - الزمالك

نجا هشام يكن نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق من حادث سير "مروع" اليوم السبت.

وتحدث FilGoal.com مع هشام يكن للاطمئنان على حالته عقب الحادث، وقال نجم الزمالك السابق: "نجوت من حادث مروع على طريق شرم الشيخ".

وأضاف "الطريق مُغلق ولولا رؤيتي للجبل ونجاحي في تفاديه بجانب السيارة، لكنت في عداد الموتى الآن".

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وتابع "أهالي سيناء ساعدوني في الخروج من مكان الحادث، وقدر الله ما شاء فعل".

ويتمنى FilGoal.com السلامة للجميع.

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