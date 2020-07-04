هشام يكن ينجو من حادث سير "مروع"

نجا هشام يكن نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق من حادث سير "مروع" اليوم السبت.

وتحدث FilGoal.com مع هشام يكن للاطمئنان على حالته عقب الحادث، وقال نجم الزمالك السابق: "نجوت من حادث مروع على طريق شرم الشيخ".

وأضاف "الطريق مُغلق ولولا رؤيتي للجبل ونجاحي في تفاديه بجانب السيارة، لكنت في عداد الموتى الآن".

وتابع "أهالي سيناء ساعدوني في الخروج من مكان الحادث، وقدر الله ما شاء فعل".

ويتمنى FilGoal.com السلامة للجميع.

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