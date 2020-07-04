سولشاير: إذا لعبنا بنفس الأداء في حضور الجماهير لسجلنا 7 أهداف

السبت، 04 يوليه 2020 - 20:25

كتب : FilGoal

جرينوود - مانشستر يونايتد ضد بورنموث

يرى أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد أن عدد الأهداف التي سجلها فريقه في شباك بورنموث كانت ستزيد في حالة حضور الجماهير.

ماسون جرينوود

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وفاز مانشستر يونايتد على بورنموث بخمسة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.

وقال سولشاير عقب المباراة: "خلقنا الكثير من الفرص ولعبنا بطاقة رائعة وهذا الأداء إذا لعبنا به في حضور الجماهير لسجلنا 6 أو7 أهداف بالتأكيد، لأن الجماهير تمنحنا طاقة إضافية ومن المُحزن عدم حضورهم لمواجهة اليوم".

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وأضاف "يمكنك أن ترى بنفسك أداء اللاعبين الرائع عندما يخرجون بالكرة من الدفاع للهجوم بكل ثقة وعندما يسترجعون الكرة وأيضا في خلق الفرص أمام المرمى".

وانهال سولشاير بالمدح على لاعبه الشاب ماسون جرينوود قائلا: "الأهداف الذي سجلها في المباراة كانت استثنائية وفي توقيتات رائعة بالنسبة لنا".

وواصل "إنه يتحسن بشكل عام ولياقته البدنية في ارتفاع، كذلك فهمه لموقفه في الملعب يتطور أكثير فأكثر وأنا سعيد بأهدافه".

المدرب النرويجي أكمل "يسجل الأهداف بالقدم اليمنى ويسجل الأهداف بالقدم اليسرى، والآن جاء الوقت ليسجل أيضا بضربات الرأس".

وأكمل "إنه أحد أفضل اللاعبين الذي عملت معهم وشاهدتهم إن لم يكن الأفضل".

وتابع "لا أعتقد أنني شاهدت لاعبا شابا لديه يسجل الأهداف بهذه القوة والدقة، إنه يشبه وأين روني عندما كان في نفس عمره، ويعرف تماما ماذا سيفعل بالكرة عندما تصل له".

وأتم تصريحاته "إذا سدد جرينوود الكرة سيسجل هدفا، إنه يتحسن ويتطور وسوف يستمر في ذلك".

وسجل اللاعب الشاب جرينوود ثنائية رائعة في فوز مانشستر بخماسية على بورنموث.

وأصبح جرينوود أصغر لاعب يسجل 15 هدفا لمانشستر يونايتد في موسم واحد في الدوري الإنجليزي منذ أن فعلها الأسطورة واين روني في 2004.

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