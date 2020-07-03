حكيمي يوجه رسالة لـ ريال مدريد: لا يمكن أن تقول وداعا لبيتك

أرسل المغربي أشرف حكيمي رسالة وداع إلى ريال مدريد وجماهيره عقب الانتقال إلى إنتر الإيطالي.

أشرف حكيمي النادي : إنتر ميلان ريال مدريد

وانضم الظهير الشاب المغربي لصفوف النيراتزوري بعد نهاية إعارته مع يوروسيا دورتموند (طالع التفاصيل).

وقال المغربي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لم أكن أتخيل أن أعيش هذه اللحظة، هذا ليس وداع، لأنه لا يمكن أن تقول وداعا لبيتك".

وتابع "يمكنك أن تهرب لكنه المكان الذي طالما أحسست فيه بالسعادة والقيمة التي جعلتني أتطور، ريال مدريد منزلي، لقد نشأت، وتعلمت هناك للوصول للشخص الذي أنا عليه الآن، في ريال مدريد لا يتم تدريب اللاعبين فقط".

وأضاف "لقد دخلت عبر بوابة الفالديبيباس (مقر تدريبات النادي) عندما كان عمري 6 سنوات، من دون أن أتصور السعادة التي كنت سأحظى بها".

وأتم "شكرا لكل العاملين، المدربون ورفاقي الذين رافقوني طيلة هذه المرحلة من حياتي، وأخيرا شكرا لكم محبي الفريق الذين شجعوني ويواصلون تشجيع النادي في كل الاوقات، سأكون واحدا منهم. شكرا ريال مدريد، هلا مدريد".

التقارير تشير إلى أن الصفقة تبلغ قيمتها 40 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين كمتغيرات.

وقضى حكيمي الموسمين الماضيين على سبيل الإعارة مع فريق بوروسيا دورتموند.

ويبلغ حكيمي من العمر 21 عاما وخاض 45 مباراة مع بوروسيا دورتموند وسجل تسعة أهداف وصنع عشرة آخرين.

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