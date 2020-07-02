رسميا – حكيمي ينضم إلى إنتر

الخميس، 02 يوليه 2020 - 16:22

كتب : FilGoal

أشرف حكيمي - دورتموند

أتم الدولي المغربي أشرف حكيمي مدافع ريال مدريد رسميا صفقة انتقاله لإنتر ميلان يوم الخميس.

أشرف حكيمي

النادي : بوروسيا دورتموند

إنتر ميلان

حكيمي وصل إلى مدينة ميلانو الثلاثاء لإجراء الفحص الطبي الذي عبره بنجاح، ووقع على عقد يربطه بإنتر حتى صيف 2025.

وأفاد النادي الملكي في بيان "اتفق ريال مدريد وإنتر ميلان على انتقال أشرف حكيمي".

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وأضاف "يريد النادي أن يشكر أشرف على كل هذه السنوات من التفاني والاحتراف والسلوك المثالي منذ قدومه إلى أكاديميتنا في عام 2006".

وأتم بيان ريال مدريد "النادي يتمنى له حظاً طيباً في مرحلته الجديدة".

لم يذكر النادي تفاصيل الصفقة، لكن التقارير تشير إلى أن الصفقة تبلغ قيمتها 40 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين كمتغيرات.

وقضى حكيمي الموسمين الماضيين على سبيل الإعارة مع فريق بوروسيا دورتموند.

ويبلغ حكيمي من العمر 21 عاما وخاض 45 مباراة مع بوروسيا دورتموند وسجل تسعة أهداف وصنع عشرة آخرين.

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