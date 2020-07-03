منافسة رباعية على جائزة أفضل مدرب لشهر يونيو في الدوري الإنجليزي

الجمعة، 03 يوليه 2020 - 13:32

كتب : FilGoal

الدوري الإنجليزي

يتنافس فرانك لامبارد وأولي جونار سولشاير على جائزة أفضل مدرب لـ شهر يونيو في الدوري الإنجليزي رفقة نونو سانتو وستيف بروس.

جائزة أفضل مدرب في الشهر توقفت منذ فوز شين دايش مدرب بيرنلي بالجائزة في فبراير الماضي بعد توقف النشاط بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتعود الجائزة من جديد عقب 3 أشهر إذ يتنافس مدربو تشيلسي ومانشستر يونايتد وولفرهامبتون ونيوكاسل على الجائزة.

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فرانك لامبارد فاز في 3 مباريات من أصل 3 وكان أهمها مباراة تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي عقب الفوز على مانشستر سيتي بنتيجة 2-1.

في حين حقق النرويجي سولشاير الفوز في 3 مباريات وتعادل في 2، بينما حقق البرتغالي سانتو مدرب الذئاب 4 انتصارات وتعادل، وفاز ستيف بروس مع نيوكاسل في مباراتين وتعادل في واحدة.

وسبق أن توج لامبارد بالجائزة عن شهر أكتوبر الماضي، فيما حقق كل من سولشاير وسانتو الجائزة في الموسم الماضي، ولم يفز بروس الجائزة من قبل.

الموسم الجاري شهد هيمنة من الألماني يورجن كلوب الذي حاز الجائزة في 5 مناسبات منها 3 متتالية.

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