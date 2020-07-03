صراع بين ثنائي مانشستر يونايتد وولفرهامبتون على جائزة الأفضل لشهر يونيو في الدوري الإنجليزي

منافسة قوية تشتعل بين ثنائي مانشستر يونايتد وثنائي وولفرهامبتون على جائزة أفضل لاعب في شهر يونيو بـ الدوري الإنجليزي.

وأعلنت قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بالجائزة وهم كونور كوادي وراؤول خيمينيز من وولفرهامبتون، وبرونو فيرنانديش وأنتوني مارسيال من مانشستر يونايتد، وآلان سانت ماكسيمان من نيوكاسل وداني إنجز من ساوثامبتون.

وفاز البرتغالي فيرنانديش بجائزة أفضل لاعب لشهر فبراير الماضي قبل توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

Who is your @EASPORTSFIFA Player of the Month? 🐺 Coady 🔴 Fernandes 🔴⚪️ Ings 🐺 Jimenez 🔴 Martial ⚪️⚫️ Saint-Maximin 🗳 Cast your vote 👉 https://t.co/yUl4oMLIlC#PLAwards pic.twitter.com/21mmK17bgg — Premier League (@premierleague) July 3, 2020

كوادي مدافع الذئاب ساهم في خروج فريقه بشباك نظيفة خلال 4 مباريات من أصل 5، في حين زميله المكسيكي 3 أهداف في 5 مباريات.

مارسيال سجل هاتريك في شباك شيفيلد يونايتد وساهم بتسجيل 4 أهداف إجمالا خلال 5 مباريات، في حين سجل البرتغالي 4 وصنع هدفا خلال نفس العدد من المباريات.

جناح جيوش المدينة سجل هدفين في سلسلة لاهزيمة نيوكاسل الأخيرة والتي انتهت بـ 3 انتصارات وتعادلين.

في حين يواصل داني إنجز المنافسة على لقب هداف الدوري بعدما سجل 3 أهداف وصنع هدفا في 4 مباريات.

video:1

طالع أيضا:

ساني بافاري

زلزال مرتقب في برشلونة

ناصر ماهر يرفض عرض ناسيونال ماديرا

كلوب: أتفهم ما حدث

راموس يُخرج لسانه للجميع

النقاز انضم لـ الترجي في 10 دقائق