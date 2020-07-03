عودة الدوري – العشري لـ في الجول: ليس أمامنا حلا آخر.. وكنت أحتاج التواجد مع اللاعبين فترة أطول

الجمعة، 03 يوليه 2020 - 11:04

كتب : أيمن عيد

طارق العشري - المصري

يثق طارق العشري المدير الفني لـ المصري البورسعيدي في لاعبي الفريق إذا واجه الزمالك في المباراة المؤجلة عند عودة الدوري المصري.

اتحاد الكرة أعلن عودة الدوري في السابع من أغسطس المقبل بالمباريات المؤجلة (طالع التفاصيل).

وقال العشري لـ FilGoal.com: "كنت أتمنى انطلاق الدورى يوم 15 أغسطس كما طلبنا من اتحاد الكرة ولكن سنستعد ونضع طريقة العمل خلال الأسابيع المقبلة، ليس أمامنا حلا آخر".

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وأضاف "إذا عاد الدورى بالمباريات المؤجلة ستكون أول مواجهة أمام الزمالك وستكون مواجهة قوية ولكنى واثق فى اللاعبين".

وأردف "منذ بداية التدريبات ركزنا على الجانب البدنى ومنح فرصة لاكتشاف عدد لا بأس به من الناشئين مع متابعة حالة المصابين، أنا متفائل من حالة اللاعبين واستجاباتهم للتدريبات".

وواصل "الأسبوع المقبل من المفترض أن يدخل الفريق معسكرا مغلقا وسنصطحب الناشئين الذين لفتوا الأنظار، التدريبات ستقام على فترتين وربما تصل إلى ثلاثة، كنت أحتاج التواجد مع اللاعبين لأطول فترة ممكنة حتى يتعودوا على أسلوبنا الفنى وطريقة اللعب المناسبة لقدراتهم".

وأتم "سنطبق كافة الإجراءات الاحترازية خلال المعسكر ولدينا تعليمات طبية وقائية ينفذها الجميع من أجل سلامتهم".

الفريق البورسعيدي يحتل المركز العاشر برصيد 20 نقطة من 16 مباراة وله مباراتين مؤجلتين أمام الزمالك وحرس الحدود.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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