رسميا - استئناف الدوري المصري يوم 7 أغسطس

الخميس، 02 يوليه 2020 - 17:29

كتب : عاطف شادي

شعار الدوري المصري

حدد اتحاد الكرة المصري يوم 7 أغسطس المقبل، كموعد رسمي لاستئناف مسابقة الدوري المصري لموسم 2019-20.

وكشف حسام الزناتي مدير المسابقات في اتحاد الكرة عن استئناف الدوري بـ"المباريات المؤجلة أولا".

وأضاف الزناتي في تصريحاته التي جاءت في البيان الرسمي لاتحاد الكرة أنه "بصدد إعلان جدول المباريات على مرحلتين".

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وشرح "مرحلة أولى تتضمن المباريات المقرر إقامتها في الفترة من 7 أغسطس المقبل وحتى نهاية شهر أغسطس، وسيتم الكشف عنها فور الوصول لموقف نهائي بشأن ملعب أسوان الذي طلب أداء مبارياته في القاهرة، تمهيدا لإرسال الجدول إلى الجهات المعنية واعتماده رسميا قبل الإعلان عنه خلال أيام".

وأكمل "المرحلة الثانية للجدول تتضمن المباريات المقرر إقامتها اعتبارا من أول سبتمبر وحتى نهاية الدوري، وسيتم الكشف عنها فور إعلان الاتحاد الإفريقي عن المواعيد النهائية للدورين نصف النهائي ونهائي بطولتي إفريقيا".

ونفى حسام الزناتي ما تردد بخصوص الدرجات الأدنى لمسابقة الدوري، مشيرا إلى "كل ما يتردد بخصوصها مجرد اجتهادات صحفية وسوف تعلن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد، القرار النهائي بشأنها الأسبوع المقبلة".

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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