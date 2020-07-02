تقرير تركي: النني "قنبلة" في سوق انتقالات جالاتا سراي

بدأ جالاتا سراي التركي التحضير لسوق الانتقالات الصيفية ووضع قائمة للمحتمل ضمهم في حال رحيل أحد اللاعبين.

ووفقا لجريدة "الصباح" التركية فأن محمد النني ظهر اسمه كـ "قنبلة" في جدول أعمال الفريق للصفقات.

ويسعى الأسود لضم محمد النني الذي "لفت انتباه المدير الفني فاتح تريم" حسب التقرير في خط الوسط لتعويض رحيل الجابوني ماريو ليمينا.

وينتظر جالاتا سراي موقف بيشكتاش النهائي من التعاقد مع النني المُعار من أرسنال للانقضاض وإتمام الصفقة.

وتتواصل المشاكل بين النني وإدارة النادي الأبيض والأسود في ظل تأخر حصوله على مستحقاته.

ليمينا لاعب يوفنتوس الأسبق يخوض الموسم الجاري معارا من ساوثامبتون الإنجليزي وخاض 28 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها هدفا وحيدا.

في المقابل خاض الدولي المصري 31 مباراة بقميص النسور ساهم خلالها بصناعة 3 أهداف.

ويتصارع بيشكتاش وجالاتا سراي على مقاعد التأهل للدوري الأوروبي، إذ يحتل الأسود المركز الرابع برصيد 52 نقطة، مقابل 50 نقطة للنسور.

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