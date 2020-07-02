تقرير تركي: النني "قنبلة" في سوق انتقالات جالاتا سراي

الخميس، 02 يوليه 2020 - 20:11

كتب : FilGoal

النني

بدأ جالاتا سراي التركي التحضير لسوق الانتقالات الصيفية ووضع قائمة للمحتمل ضمهم في حال رحيل أحد اللاعبين.

ووفقا لجريدة "الصباح" التركية فأن محمد النني ظهر اسمه كـ "قنبلة" في جدول أعمال الفريق للصفقات.

ويسعى الأسود لضم محمد النني الذي "لفت انتباه المدير الفني فاتح تريم" حسب التقرير في خط الوسط لتعويض رحيل الجابوني ماريو ليمينا.

أخبار متعلقة
النني يشارك في فوز بيشكتاش الكبير على كونيا سبور النني يصنع هدفا في أكبر فوز لـ بيشكتاش هذا الموسم تقرير: النني يقرر ترك بشكتاش والعودة للدوري الإنجليزي الموسم المقبل النني أساسي أمام دينزلي سبور في الدوري التركي

وينتظر جالاتا سراي موقف بيشكتاش النهائي من التعاقد مع النني المُعار من أرسنال للانقضاض وإتمام الصفقة.

وتتواصل المشاكل بين النني وإدارة النادي الأبيض والأسود في ظل تأخر حصوله على مستحقاته.

ليمينا لاعب يوفنتوس الأسبق يخوض الموسم الجاري معارا من ساوثامبتون الإنجليزي وخاض 28 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها هدفا وحيدا.

في المقابل خاض الدولي المصري 31 مباراة بقميص النسور ساهم خلالها بصناعة 3 أهداف.

ويتصارع بيشكتاش وجالاتا سراي على مقاعد التأهل للدوري الأوروبي، إذ يحتل الأسود المركز الرابع برصيد 52 نقطة، مقابل 50 نقطة للنسور.

طالع أيضا

رئيس طنطا يكشف تحول في موقف الزمالك من استئناف الدوري

النقاز إلى الترجي التونسي

صفقة مدوية مثيرة في أوروبا

لماذا قرر الزمالك تأجيل المسحة الأولى للاعبيه

تحرك قضائي جديد من الأهلي ضد الزمالك

محمد النني بيشكتاش جالاتا سراي فاتح تريم
نرشح لكم
أخر الأخبار
الأهلي لـ في الجول: ناصر ماهر رفض عرض ناسيونال ماديرا 41 ثاتيه | الدوري المصري
عودة الدوري – كشري لـ في الجول: تمنيت الاستئناف في 15 أغسطس.. وظروفنا تتشابه مع الأندية الأخرى 19 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل القمة – صلاح أساسي وليفربول بالقوة الضاربة.. وسترلينج ودي بروين أساسيون في سيتي 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة يد – الأهلي يعلن تعيين طارق محروس مدربا للفريق الأول 30 دقيقة | رياضات أخرى
تقرير تركي: النني "قنبلة" في سوق انتقالات جالاتا سراي 38 دقيقة | المحترفون
عودة الدوري - الإنتاج الحربي لـ في الجول: قرار ممتاز.. لا مشكلة لدينا 46 دقيقة | الدوري المصري
عودة الدوري - المقاولون لـ في الجول: الميعاد جيد وفقا لاتفاق المدربين مع اللجنة الخماسية 55 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يُجري المسحة الأولى لـ كورونا يوم الجمعة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قناة الزمالك: أحد أهم اللاعبين في الكرة المصرية وقع للنادي.. الصفقة تمت 2 الزمالك يؤجل اجتماعه الطارئ "بسبب تطورات جديدة في المهزلة" 3 10 قرارات رسمية من الزمالك.. عودة التدريبات ومعسكرين مغلقين وتجديد تعاقد لاعبين 4 حوار – صلاح: لم أتشبع بالبطولات.. وهذا أفضل لاعب في ليفربول وسر علاقتي مع أبو تريكة
قد ينال إعجابك