بعد تحديد موعد استئناف البطولة.. تعرف على مؤجلات الدوري المصري

بعض الفرق خاضت 19 مباراة، وأقلهم لعب 16 لقاء فقط. هكذا كان الحال في بطولة الدوري قبل التوقف. فرق أنهت الدور الأول وأخرين ما زالوا في انتظار إكمال مؤجلاتهم.

الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن استكمال مسابقة الدوري بداية من يوم 7 أغسطس المقبل بخوض المؤجلات أولا، قبل استئناف باقي أسابيع الدوري.

قبل توقف المسابقة، كنا قد وصلنا إلى الجولة الـ18 والتي أقيمت نصف مبارياتها، قبل أن تؤجل باقي المباريات بسبب توقف النشاط.

FilGoal.com يذكركم بالمباريات المؤجلة من المسابقة قبل توقف النشاط بسبب جاحئة كورونا.

الأهلي

خاض الأهلي 17 مباراة، أي أنه يملك مباراة واحدة مؤجلة، كانت أمام إنبي من الجولة الـ15 من المسابقة.

الزمالك

الزمالك خاض 16 مباراة فقط قبل توقف النشاط. أي مؤجل له مباراة واحدة، بالإضافة لمباراته مع الاتحاد السكندري من الجولة الـ18.

بالتالي سيخوض الزمالك مباراتين مؤجلتين أمام النادي المصري ضمن الجولة الـ14، والاتحاد السكندري من الجولة الـ18.

الاتحاد السكندري

مباراة الاتحاد السكندري المؤجلة ستكون مع الزمالك بطبيعة الحال كما قلنا، ضمن الجولة الـ18.

الإنتاج الحربي

الإنتاج الحربي خاض كل مبارياته أيضا. لا يتبقى له سوى مباراة الجولة الـ18 أمام نادي مصر.

النادي المصري

المصري بالتساوي مع الزمالك هما أقل الفرق خوضا للمباريات في الدوري حتى الآن برصيد 16 مباراة.

يملك المصري مباراة مؤجلة مع الزمالك من الجولة الـ14، بالإضافة لمباراته في الجولة الـ18 أمام حرس الحدود.

حرس الحدود

ونفس الأمر بالنسبة لحرس الحدود، لا ينقصه سوى مباراة من الجولة الـ18 أمام المصري.

أسوان

أسوان خاض 17 مباراة، ولا ينقصه سوى مباراة من الجولة الـ18 أمام مصر للمقاصة.

مصر للمقاصة

وكما هو الحال لأسوان، فينطبق الأمر على مصر للمقاصة الذي سيلاقي أسوان في المباراة المؤجلة الوحيدة للفريقين.

نادي مصر

وأخيرا نادي مصر القابع في المركز الأخير، والذي خاض كل مبارياته باستثناء الجولة الـ18 أمام الإنتاج الحربي.

طلائع الجيش

فريق واحد فقط في البطولة ككل خاض كل مبارياته وأكثر. طلائع الجيش خاض 19 مباراة بسبب تقديم مباراته أمام إنبي من الجولة الـ19 بسبب استعداد الفريق العسكري لكأس العالم العسكرية، لكن تفشي فيروس كورونا كان سببا في تأجيل كل شيء بعدما خاض الفريق مباراته.

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