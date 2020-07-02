حوار في الجول - مساعد ريني: فايلر لم يفكر إطلاقا في الرحيل عن الأهلي.. وموقفنا من صالح جمعة

"فايلر لم يفكر إطلاقا في الرحيل عن الأهلي".. هكذا بدأ شعيب صيكوك مساعد ريني فايلر المدير الفني لـ الأهلي، حديثه مع FilGoal.com.

وأعلن الأهلي في وقت سابق تجديد عقد ريني فايلر لمدة سنة، لتستمر رحلته مع القلعة الحمراء. (طالع التفاصيل)

وقال شعيب صيكوك: "أنا على تواصل دائم مع فايلر. أتواجد حاليا في سويسرا وتقابلت معه أكثر من مرة ووضعنا خطة واستراتيجية الفترة المقبلة. المدرب سيتواجد في القاهرة خلال الأيام المقبلة".

وأضاف في حواره مع FilGoal.com "مندهش للغاية مما تم تداوله عن سفر فايلر إلى سويسرا".

وأوضح "علاقة المدرب بمسؤولي الأهلي وجماهيره، علاقة قوية جدا ويعتز بها بشدة. كل ما في الأمر أنه كان يرغب في مقابلة عائلته بعد شهور طويلة من الغياب بسبب كورونا".

وتابع "فايلر يعتز بتواجده في الأهلي ويعي ويدرك جيدا قيمة نادي القرن. هو سعيد للغاية بتجربته ويمتلك الشغف الكبير لإكمال تلك التجربة وتحقيق النجاحات والبطولات".

وكشف "فايلر لم يفكر إطلاقا في عدم العودة لـ مصر أو الرحيل من الأهلي، رغم العروض التي تلقاها".

وواصل "فايلر كان يحتاج لرؤية عائلته التي تشعر بسعادة بسبب عمله في الأهلي، وسبق للعائلة زيارة النادي".

تدريبات الأهلي وصالح جمعة

وتطرق مساعد فايلر للحديث عن متابعة تدريبات الفريق، مشيرا إلى "هناك تواصل يومي مع ديفيد سيزا ويانكون ميشيل (الثنائي المساعد في جهاز فايلر)، وفايلر يتابع كل ما يخص الفريق بشكل يومي".

واستكمل "حالة اللاعبين جيدة للغاية والتزامهم في التدريبات المنزلية ساعد على تحسين معدلات اللياقة، وسوف نصل إلى مرحلة من الجاهزية تؤهلنا بقوة للمنافسة على كل البطولات".

وعن قرار عودة صالح جمعة للمشاركة في التدريبات الجماعية، كشف مساعد مدرب الأهلي "صالح جمعة لاعب مميز للغاية. الجهاز الفني بالكامل دعم عودته وحصوله على فرصة جديدة".

وأشار "تحدثت مع صالح بشكل شخصي وأخبرته بانضمامه للتدريبات الجماعية. أكدت له على موهبته الكبيرة وعلى ضرورة الحفاظ على نفسه، وديفيد سيزا يقوم بعمل رائع في الوقت الراهن".

وأتم "الأجواء في الأهلي مثالية ونعيش أجواء الأسرة الواحدة. الجهاز بالكامل متفاهم للغاية ونسعى لتحقيق النجاح مع منظومة الأهلي وجماهيره العريقة".

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