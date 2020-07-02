مورينيو: حكم اليوم لم يكن حكما.. إذا أفصحت عما أفكر فيه سأقع في مشكلة

أبدى جوزيه مورينيو المدير الفني لـ توتنام غضبه من تقنية الفيديو وحكم المباراة عقب الخسارة من شيفيلد يونايتد 3-0 في الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة إلغاء هدفا سجله هاري كين في الدقيقة 33 كان يعني إدراك توتنام التعادل سريعا ولكن تقنية الفيديو ألغته بداعي وجود لمس يد على لوكاس مورا قبل تمرير الكرة (طالع التفاصيل).

مورينيو قال عبر شبكة "سكاي سبورتس": "إذا أفصحت عما أفكر فيه سأقع في مشكلة، وقد يتم إيقافي ولا أريد ذلك".

وأضاف "الشخص الموجود هنا ليس هو الحكم. الحكم مختفي في مكتب ما. الرجل الموجود على أرضية الملعب ليس هو الحكم ولا يتخذ القرارات".

وأكمل "ليس هذا ما أشعر به، إنه الواقع. المساعد اتخذ قرارا لكن بالطبع تقنية الفيديو لديها القرار في المكتب حيث يتواجدون، القرارات في ركلات الجزاء ولمسة اليد والركلات الثابتة لم تُتخذ عن طريق حكم الساحة، حكم اليوم لم يكن حكما".

وأردف "أريد أن أتواجد على مقاعد البدلاء المباراة المقبلة، لذلك لا أريد المشاركة في أي شيء، لذلك دعنا ننتقل في اتجاه آخر".

البرتغالي تحدث عن الخسارة قائلا: "الفريق لم يكن قويا على المستوى الذهني، اعتقد أنه في تلك اللحظة (إلغاء الهدف) المباراة انتهت".

وأتم "اعتقد أن اللاعبين لم يكونوا أقوياء للتعامل مع خيبة الأمل ويجب أن يكونوا كذلك".

وتجمد رصيد توتنام عند 45 نقطة يحتل بهم المركز التاسع خلف غريمهم التقليدي أرسنال بفارق نقطة.

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