ثلاث طعنات في جسد ديوك لندن.. شيفيلد يُدمر توتنام

الخميس، 02 يوليه 2020 - 21:00

كتب : رامي جمال

شيفيلد يونايتد - توتنام

دمر شيفيلد يونايتد منافسه توتنام وقد يتسبب في حرمانه من اللحاق بالمشاركة الأوروبية الموسم المقبل.

وانتصر شيفيلد يونايتد على منافسه توتنام اليوم الخميس بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما في ملعب برامول لين في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

وارتفع رصيد شيفيلد إلى 47 نقطة يحتل بهم المركز السابع في جدول الترتيب بفارق خمس نقاط عن ولفرهامبتون ومانشستر يونايتد.

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فيما تجمد رصيد توتنام عند 45 نقطة يحتل بهم المركز التاسع خلف غريمهم التقليدي أرسنال بفارق نقطة.

سجل أهداف المباراة ساندير بيرج في الدقيقة 31.

وأضاف ليس موسيت الهدف الثاني لشيفيلد في الدقيقة 69.

وأتم أوليفر مكبورني ثلاثية شيفيلد في الدقيقة 84.

فيما جاء هدف توتنام الوحيد عن طريق هاري كين في الدقيقة 90.

وشهدت المباراة إلغاء هدفا سجله هاري كين في الدقيقة 33 كان يعني إدراك توتنام التعادل سريعا ولكن تقنية الفيديو ألغته بداعي وجود لمس يد على لوكاس مورا قبل تمرير الكرة.

ومنذ استئناف الدوري الإنجليزي أصبح ذلك الانتصار هو الأول لشيفيلد بعد التعادل مع أستون فيلا والهزيمة من نيوكاسل ومانشستر يونايتد.

أما توتنام فتعادل مع مانشستر يونايتد وفاز على وست هام وخسر من شيفيلد.

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