خالد الغندور: كاف ظلم الأهلي والزمالك.. وأي فريق يمكنه الفوز بـ دوري الأبطال

الخميس، 02 يوليه 2020 - 01:23

كتب : FilGoal

نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

كشف خالد الغندور لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق أن الاتحاد الإفريقي "كاف" ظلم الأهلي والزمالك بإقامة مباراة المربع الذهبي من مباراة واحدة.

كاف أعلن عن قرارات استئناف دوري أبطال إفريقيا بإقامة المباريات الباقية في دولة لم تُحدد بعد (طالع التفاصيل).

وقال الغندور: "الأهلي والزمالك تعرضا للظلم بإقامة مباراة نصف النهائي من مباراة واحدة".

أخبار متعلقة
شوقي غريب: قرارات كاف كانت جيدة.. وسنستغل الوقت المتاح للإعداد جيد للأولمبياد عضو إدارة الوداد: لم نتفاجأ من قرارات كاف.. ونريد تعويض ما حدث الموسم الماضي عندما نواجه الأهلي شطة: كاف ناقش فكرة لعب نهائي إفريقيا في الإمارات.. ولا يحق للأندية الاعتراض على قراراته مصدر في الاتحاد الكاميروني لـ في الجول: كاف لم يسحب منا استضافة نهائي دوري الأبطال

وأوضح عبر قناة TEN " مباراة الذهاب كانت ستقام في المغرب والإياب في مصر وهو ما يمنح الأهلي والزمالك الأفضلية للتفوق أمام جماهيرهم".

وتابع "لكن مع مباراة واحدة فأصبحت متساويا مع الأندية المغربية، الأهلي والزمالك في الدول الإفريقية لا يخوضون المباريات بنفس المستوى في ظل صعوبة الأجواء الإفريقية كرطوبة وارتفاع درجة الحرارة والطيران أيضا"

وأتم الفرص متساوية بعد قرارات الاتحاد الإفريقي الأخيرة بين الفرق الأربعة، أي فريق يمكنه الفوز بالبطولة".

ويواجه الأهلي نظيره الوداد في نصف نهائي دوري الأبطال، بينما يلتقي الزمالك مع الرجاء.

اقرأ أيضا

10 قرارت رسمية من الزمالك

خبر في الجول - اتحاد الكرة يقرر.. 5 تغييرات بشروط خاصة و3 مراقبين

يسارية يارمولينكو تقتل لامبارد

ماذا قدم حجازي في مباراته الـ 100 مع وست بروم؟

بالفيديو - كوكا يسجل ويوجه رسالة للإنسانية

ميلان يتعادل قبل ثلاثية الرعب

دوري أبطال إفريقيا في إفريقيا الأهلي الزمالك خالد الغندور
نرشح لكم
أخر الأخبار
أحمد عيد يحكي قصة نجاته من الموت في ليبيا بسبب إصابة قوية 11 دقيقة | الدوري المصري
خالد الغندور: كاف ظلم الأهلي والزمالك.. وأي فريق يمكنه الفوز بـ دوري الأبطال 12 دقيقة | إفريقيا
لامبارد بعد الهزيمة: هذه ليست قصة موسمنا.. اللاعبون ارتكبوا أخطاء كثيرة 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
محمد صديق يكشف سبب رحيله عن الزمالك.. ولماذا هاجم الأهلي سابقا 30 دقيقة | الدوري المصري
محمد صلاح: أتمنى استغلال الزمالك للدوري كبروفة استعدادا لـ إفريقيا.. ولماذا لا يلعب طارق ودونجا سويا؟ 34 دقيقة | الدوري المصري
شوقي غريب: قرارات كاف كانت جيدة.. وسنستغل الوقت المتاح للإعداد جيد للأولمبياد ساعة | مصر
عضو إدارة الوداد: لم نتفاجأ من قرارات كاف.. ونريد تعويض ما حدث الموسم الماضي عندما نواجه الأهلي ساعة | إفريقيا
ميلان يهدر نقطتين أمام سبال المنقوص لأول مرة قبل ثلاثية الرعب ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قناة الزمالك: أحد أهم اللاعبين في الكرة المصرية وقع للنادي.. الصفقة تمت 2 الزمالك يؤجل اجتماعه الطارئ "بسبب تطورات جديدة في المهزلة" 3 مرتضى منصور: ما قيل عن عبد الغني كذب.. ونطلب مقابلة رئيس الوزراء 4 كلوب يتغنى بطريقة تسجيل صلاح وصناعته لهدف ماني أمام كريستال بالاس
قد ينال إعجابك