خالد الغندور: كاف ظلم الأهلي والزمالك.. وأي فريق يمكنه الفوز بـ دوري الأبطال

كشف خالد الغندور لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق أن الاتحاد الإفريقي "كاف" ظلم الأهلي والزمالك بإقامة مباراة المربع الذهبي من مباراة واحدة.

كاف أعلن عن قرارات استئناف دوري أبطال إفريقيا بإقامة المباريات الباقية في دولة لم تُحدد بعد (طالع التفاصيل).

وقال الغندور: "الأهلي والزمالك تعرضا للظلم بإقامة مباراة نصف النهائي من مباراة واحدة".

وأوضح عبر قناة TEN " مباراة الذهاب كانت ستقام في المغرب والإياب في مصر وهو ما يمنح الأهلي والزمالك الأفضلية للتفوق أمام جماهيرهم".

وتابع "لكن مع مباراة واحدة فأصبحت متساويا مع الأندية المغربية، الأهلي والزمالك في الدول الإفريقية لا يخوضون المباريات بنفس المستوى في ظل صعوبة الأجواء الإفريقية كرطوبة وارتفاع درجة الحرارة والطيران أيضا"

وأتم الفرص متساوية بعد قرارات الاتحاد الإفريقي الأخيرة بين الفرق الأربعة، أي فريق يمكنه الفوز بالبطولة".

ويواجه الأهلي نظيره الوداد في نصف نهائي دوري الأبطال، بينما يلتقي الزمالك مع الرجاء.

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