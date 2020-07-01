بعد حسم الدوري.. كوكا يسجل هدفين وينصر أوليمبياكوس على هيراكليوس ويوجه رسالة للإنسانية

عاد أحمد حسن "كوكا" لتشكيل أوليمبياكوس لأول مرة منذ الرابع من مارس الماضي، وعاد أيضا للتسجيل. ليس بهدف واحد بل اثنين كتب بهما فوز فريقه على أوميلوس فيلاثلون هراكليوس.

فاز أوليمبياكوس على أوميلوس هراكليوس بهدفين مقابل هدف على ملعب جيورجيوس كارايسكاكي، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدوري تحديد بطل مسابقة الدوري اليوناني لموسم 2019/2020.

سجل أحمد حسن "كوكا" مهاجمنا المصري، هدفا أوليمبياكوس، فيما سجل فاجيباه ساكور هدف الضيوف.

وصف المباراة

بدأ أحمد حسن "كوكا" اللقاء كأساسي. بداية هي السادسه له مع أوليمبياكوس هذا الموسم، ضمن 15 مباراة شارك فيها مع الفريق منذ وصوله في شهر يناير معارا من سبورتنج براجا.

وفي الدقيقة الـ27 سجل كوكا الهدف الأول. عرضية من جاسبر على الجهة اليمنى على الأرض، قابلها كوكا بلمسة في المرمى مسجلا الأول لفريقه.

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أحمد حسن "كوكا" احتفل بالهدف بطريقة مميزة. إذا رفع لافتة مكتوب عليها "قد يكون لدينا ألوان بشرة، وديانات، ولغات مختلفة. لكننا جميعا ننتمي إلى البشرية..

قل لا للعنصرية

قل لا للعنف

كلنا سواسية".

هيراكليس أدرك التعادل في الدقيقة الـ45 عن طريق فاجيباه ساكور، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

الشوط الثاني

أوليمبياكوس بدأ الشوط الثاني بحزمة تبديلات. شارك كلا من عمر عبد القوي، وماتيو فالبوينا، ويوسف العربي بدلا من جورجيوس ماسوراس، وكونستانتينوس تسيميكاس، وكافو.

ضغط أوليمبياكوس استمر في الدقائق التالية لإحراز الهدف الثاني.

وفي الدقيقة الـ80 تحصل الفريق على ركلة جزاء، لكن فالبوينا أهدرها ليستمر التعادل.

أحمد حسن "كوكا" عاد وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة الـ82 من صناعة عمر عبد القوي.

وخرج كوكا مستبدلا في الدقيقة الـ84 بعدما أتم مهمته، وليشارك ماكسيميليانو لوفيرا بدلا منه.

ومرت دقائق المباراة بهدوء، لينتهي اللقاء بفوز أوليمبياكوس بهدفين مقابل هدف.

الفوز رفع رصيد أوليبياكوس للنقطة الـ81 في صدارة ترتيب الدوري وقد حسم اللقب رسميا بالفعل منذ الجولة الماضية، فيما تجمد رصيد هيراكليس عند النقطة الـ35 في المركز السادس.

وبعد الهدفين، رفع كوكا رصيده إلى 6 أهداف هذا الموسم بقميص أوليمبياكوس منذ شهر يناير الماضي، والسابع بشكل عام بإضافة هدف سجله بقميص براجا في النصف الأول من الموسم في الدوري البرتغالي.

اللقب هو الـ40 في تاريخ أوليمبياكوس كأكثر الفرق تحقيقا للقب تاريخيا، والأول لهم منذ موسم 2016/2017.

من جهة أخرى، يعد اللقب هو الثاني في مسيرة أحمد حسن "كوكا" الاحترافية، إذ كان قد حقق من قبل لقب كأس الرابطة البرتغالية رفقة سبورتنج براجا في موسم 2015/2016.

وما زال كوكا (27 عاما) يملك فرصة إضافة لقب جديد له هذا الموسم رفقة أوليمبياكوس، حين سيلعب نهائي كأس اليونان في شهر يوليو المقبل أمام آيك أثينا، وهو اللقب الغائب عن خزائن أوليمبياكوس منذ موسم 2014/2015.

موسم أوليمبياكوس الأوروبي مستمر أيضا بعدما كانوا قد تجاوزوا أرسنال إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي. العملاق اليوناني تعادل ذهابا مع ولفرهامبتون في اليونان بهدف لكل فريق، وفي انتظار استئناف المسابقة خلال الفترة المقبلة لخوض لقاء الإياب.

يذكر أن أحمد حسن "كوكا" يقضي النصف الثاني من الموسم الجاري معارا من سبورتنج براجا للموسم الثاني على التوالي.

وشارك كوكا في 15 مباراة هذا الموسم رفقة أوليمبياكوس بمختلف البطولات. سجل فيهم خمسة أهداف وصنع هدفا واحدا.

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