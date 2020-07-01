مباراته المائة.. حجازي يشارك في فوز وست بروميتش على شيفيلد بثلاثية

وصل أحمد حجازي مدافع منتخب مصر لمباراته المائة بقميص وست بروميتش، وشارك في الفوز على شيفيلد ويدنيزداي بثلاثية.

أحمد حجازي النادي : وست بروميتش وست بروميتش

فاز وست بروميتش على شيفيلد ويدنيزداي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب “هيلسبره"، ضمن مباريات الجولة الـ40 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب".

تقدم وست بروميتش في الدقيقة الـ31 من ركلة جزاء، سجلها المهاجم تشارلي أوستن.

وفي الدقيقة الـ48 سجل ماتياس بيريرا هدفا ثانيا من صناعة كيرين جيبس الظهير الأيسر.

ماتياس بيريرا عاد وأضاف الثالث في الدقيقة الـ85، لينتهي اللقاء بفوز وست بروميتش بثلاثية.

أحمد حجازي شارك كأساسي في اللقاء للمرة العاشرة هذا الموسم من أصل 14 مباراة مع الفريق شارك فيهم، وقد غاب عن جانب طويل من الموسم بسبب إجراء عملية جراحية.

صاحب الـ29 عاما خاض مباراته المئوية مع الفريق كاملة، وللقاء الثالث على التوالي منذ استئناف النشاط الرياضي في إنجلترا.

الفوز رفع رصيد وست بروميتش للنقطة الـ74 في المركز الثاني بترتيب الدوري خلف ليدز يونايتد المتصدر برصيد 75 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن برينتفورد صاحب المركز الثالث، أما شيفيلد ويدنيزداي، فتوقف رصيده عند 52 نقطة في المركز الـ13.

وبات وست بروميتش على بعد ثلاث نقاط فقط من ضمان التواجد في PlayOffs الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز على الأقل، فيما يحتاج الحفاظ على موقعه في أحد المركزين الأول والثاني قبل 6 جولات من نهاية المسابقة، للتأهل مباشرة إلى الدوري الممتاز.

اقرأ أيضا

هل انتهت علاقة المثلوثي بالصفاقسي تمهيدا للانضمام للزمالك؟

خلف خطوط العدو – محمد خيري.. من زيدان الإسكندرية لمواجهة كورونا

"لتتحدث يجب أن تملك مفاتيح الشاحنة وأنت مجرد راكب"

المباركي يرحل عن الترجي والدوري المصري وجهته

كلوب يتحدث عن ممر سيتي الشرفي

حوار في الجول مع شوكر أسطورة كرواتيا