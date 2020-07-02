ميلان يهدر نقطتين أمام سبال المنقوص لأول مرة قبل ثلاثية الرعب

فقد ميلان لأول مرة في تاريخه نقطتين أمام سبال في الدوري الإيطالي بعد التعادل بهدفين لكل فريق في الجولة الـ 29.

ميلان خلال 5 مباريات التي جمعت الفريقين في الدوري فاز بجميعها كما تفوق في مواجهة الكأس بثلاثية دون مقابل هذا الموسم.

سبال تقدم في الشوط الأول بثنائية ورد ميلان في الدقائق الأخيرة بهدفين ليعود بنقطة أفضل من لا شيء.

تعادل يأتي قبل ثلاثة مواجهات نارية تنتظر الروسونيري خلال 8 أيام بمواجهة لاتسيو ثم يوفنتوس ثم نابولي.

لاتسيو ويوفنتوس تفوقوا على ميلان في الدور الأول ويحتاجان للفوز للمنافسة على لقب الدوري وتعادل ميلان مع نابولي منافسه المباشر على المقاعد الأوروبية.

ميلان رفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز السابع بينما ظل سبال في المركز الـ 19 قبل الأخير رغم ارتفاع رصيده إلى 19 نقطة.

video:1

التشكيل

بدأ السويدي زلاتان إبراهيموفيتش المباراة من على مقاعد البدلاء عقب تعافيه من الإصابة في السابق.

وأجرى بيولي 3 تغييرات عن مباراة روما في التشكيل الأساسي، بمشاركة ماتيا جابيا في قلب الدفاع بدلا من الدنماركي سيمون كايير، ودافيدي كالابريا في مركز الظهير الأيمن بدلا من أندريا كونتي.

وعاد البرازيلي لوكاس باكيتا لشغل مركز صانع الألعاب بدلا من الإيطالي جياكومو بونافينتورا.

الشوط الأول

13 دقيقة مرت دون أي جديد كسر صمتها ماتيا فالوتي مستغلا تعثر دفاعي للاعبي ميلان أثناء تنفيذ ركلة ركنية في تشتيت الكرة فأسكن الكرة في الشباك.

وبعد 3 دقائق خرج الإسباني سامو كاستييخو بعدما شكى من الإصابة وحل بدلا منه البلجيكي أليكسيس سايلمايكيرس الذي تعاقد معه ميلان بشكل نهائي قبل ساعات من المباراة.

الهدف الثاني لـ سبال جاء صادما لكل من في الملعب كرة تتهادى في منتصف الملعب استغلها المخضرم سيريجو فلوكاري فسدد كرة "كرباج" سكنت الزاوية اليمنى لـ دوناروما الذي فشل في اللحاق بالكرة في الدقيقة 30.

هدف هو الأول للمخضرم البالغ 39 عاما في الموسم الجاري من الدوري الإيطالي.

ثنائية سكنت شباك ميلان في أول نصف ساعة من عمر اللقاء والذي يحدث لأول مرة منذ 2017 عندما تأخر ميلان أمام روما بهدفين في أول 30 دقيقة.



































دور تقنية الفيديو

الدقيقة 37 شهدت هدف تقليص الفارق من ميلان عن طريق التركي هاكان تشالهان أوجلو لكن تم إلغاءه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي تسلل الكرواتي أنتي ريبيتش الذي صنع الهدف.

تقنية الفيديو كان لها ظهور ثان في الشوط الأول بطرد ماركو داليساندرو بعد تدخل قوي على ثيو هيرنانديز في الدقيقة 43.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين دون مقابل.

عودة عصيبة

الشوط الثاني شهد هيمنة للاعبي ميلان في ظل تراجع سبال للدفاع عن ثنائية الشوط الأول، فأشرك ستيفانو بيولي البرتغالي رافائيل لياو بدلا من دافيدي كالابريا لتعزيز الهجوم.

أليكسيس كاد أن يسجل هدف تقليص الفارق برأسية شتتها الدفاع من على خط المرمى.

الدقيقة 65 شهدت مشاركة إبراهيموفيتش لأور مرة عقب استئناف النشاط وكذلك دييجو لاكسالت بدلا من أنتي ريبيتش وثيو هيرنانديز على الترتيب.

ضغط ميلان تواصل عن طريق تسديدات من لوكاس باكيتا وتشالهان أوجلو، كما أهدر السويدي زلاتان رأسية مرت فوق العارضة في الدقيقة 70.

الدقيقة 79 شهدت هدف تقليص الفارق عرضية من البديلل جياكومو بونافينتورا إلى رافائيل لياو الذي سدد أرضية على يسار الحارس.

زلاتان كاد أن يسحل هدف التعادل من ركلة ثابتة مرت بجوار القائم الأيمن مباشرة.

لويجي دي بياجو المدير الفني لـ سبال حصل على بطاقة صفراء ثانية وتعرض للطرد في الدقيقة 84.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع أرسل أليكسيس عرضية أرضية أسكنها فرانشيسكو فياكاري بالخطأ في مرماه معلنا التعادل.

13`سبال 1-0 ميلان 30`سبال 2-0 ميلان 79`سبال 2-1 ميلان 90+4`سبال 2-2 ميلان عودة متأخرة تمنح ميلان نقطة بشق الأنفس من سبال صاحب المركز قبل الأخير في الدوري الإيطالي.. الروسونيري في المركز السابع برصيد 43 نقطة ⚫️🔴 pic.twitter.com/pCdToBuGaC — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) July 1, 2020

اقرأ أيضا

هل انتهت علاقة المثلوثي بالصفاقسي تمهيدا للانضمام للزمالك؟

خلف خطوط العدو – محمد خيري.. من زيدان الإسكندرية لمواجهة كورونا

"لتتحدث يجب أن تملك مفاتيح الشاحنة وأنت مجرد راكب"

المباركي يرحل عن الترجي والدوري المصري وجهته

كلوب يتحدث عن ممر سيتي الشرفي

حوار في الجول مع شوكر أسطورة كرواتيا