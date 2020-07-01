يسارية يارمولينكو تقتل لامبارد.. مطارق وست هام تُسقط تشيلسي

كان تشيلسي يطمح للفوز على وست هام من أجل الانقضاض على المركز الثالث بدلا من ليستر سيتي لكن وست هام رفض السقوط.

وحقق وست هام فوزا مثيرا على منافسه تشيلسي في دربي لندني اليوم الأربعاء بثلاثة أهداف لهدفين.

والتقى الفريقان على ملعب لندن الأولمبي في إطار الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

ورفع وست هام رصيده من النقاط إلى 30 يحتل بهم المركز الـ16.

فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 54 نقطة ويبتعد عن ملاحقيه مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بفارق نقطتين فقط.

ويبتعد تشيلسي عن ليستر سيتي الثالث بفارق نقطتين كذلك.

ويتبقى ست جولات على نهاية الدوري الإنجليزي.

سجل أهداف المباراة ويليان في الدقيقة 42.

وأدرك وست هام التعادل عن طريق توماس سوتشيك في الدقيقة الثالثة من الوقت محتسب بدل من الضائع.

وسجل ميكائيل أنطونيو الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 51، قبل أن يدرك ويليان التعادل في الدقيقة 72.

وسجل أندري يارمولينكو هدف الانتصار القاتل لوست هام في الدقيقة 90.

وأصبح ذلك الموسم هو الأول منذ 2002-2003 الذي يفوز فيه وست هام على تشيلسي ذهابا وإيابا.

لقاء مثير

بدأت المباراة بضغط قوي من تشيلسي وأطلق ويليان تسديدة قوية تصدى لها فابيانسكي بثبات.

وفي الدقية 13 دسدد ميكائيل أنطونيو كرة بيمناه مرت بجوار مرمى تشيلسي.

وسجل وست هام هدفا في الدقيقة 34 عن طريق توماس سوتشيك لكن تقنية الفيديو ألغته بداعي تسلل على زميله أنطونيو قبل تسديد الكرة.

وفي الدقيقة 42 حصل تشيلسي على ركلة جزاء عقب عرقلة بوليسيتش وحولها ويليان بنجاح ليعلن عن الهدف الأول لتشيلسي.

وقبل نهاية الشوط الأول بثواني أدرك وست هام التعادل عن طريق سوتشيك نفسه مجددا.

واصل تشيلسي ضغطه بقوة في الشوط الثاني لكن عكس سير اللقاء سجل ميكائيل أنطونيو الهدف الثاني من لوست هام من هجمة مرتدة في الدقيقة 51.

ومن ركلة حرة مباشرة رائعة أدرك ويليان التعادل للبلوز في الدقيقة 72.

ظل تشيلسي يضغط بقوة وتكتل وست هام دفاعيا في منطقة الجزاء الخاصة به.

ومن هجمة مرتدة في الدقيقة 90 راوغ يارمولينكو نظيره روديجير وأطلق بيسراه تسديدة قوية سكنت الشباك لتعلن عن هدف الانتصار للمطارق.



















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