خبر في الجول - اتحاد الكرة يقرر.. 5 تغييرات بشروط خاصة و3 مراقبين لمباريات الدوري

استقر اتحاد الكرة على تطبيق نظام التغييرات الخمسة في كل مباريات الدوري المصري بعد عودة المسابقة للاستئناف مرة أخرى.

وعلم FilGoal.com أن لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد وعزب حجاج اتفقت مع الاتحاد برئاسة عمرو الجنايني، على إجراء خمسة تغييرات فى مباريات الدورى، وفقا للقواعد التى حددها الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا".

ويرغب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في مساعدة الأندية على تجاوز آثار فترة التوقف الطويلة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وفي المباريات المحلية المقبلة سيسمح لكل فريق إجراء 5 تغييرات في كل مباراة ولكن بشرطين:

الأول هو إجراء التغييرات الخمسة على 3 مرات وليس بشكل منفرد. أي أن كل فريق لن يستطيع إجراء التغييرات الخمسة في 5 مرات مختلفة. وذلك من أجل تفادي إهدار الوقت.

وإذا استخدم أي فريق 3 توقفات في المباراة لإجراء التغييرات ولم يكمل استبدال 5 لاعبين لن يستطيع إكمال تغييراته.

الشرط الثاني هو عدم إجراء أكثر من 3 تغييرات دفعة واحدة، وبذلك لن يستطيع أي فريق إجراء 4 تغييرات أو 5 في الوقت ذاته.

كنا اتفقت لجنة الحكام على تعيين 3 مراقبين لكل مباراة من مباريات الدوري.

بواقع مراقب رياضي وآخر أمني وهما المتعارف عليهما في جميع المباريات.

بالإضافة إلى مراقب طبي لكل مباراة ومهمته مراقبة عملية تطبيق الإجراءات الاحترازية من قبل الأندية التي أعلن عنها اتحاد الكرة في وقت سابق.

كما يناقش اتحاد الكرة فكرة تطبيق ثلاث فترات توقف في المباراة الواحدة مقسمة ما بين استراحة في منتصف كل شوط لمدة دقيقة أو دقيقتين لشرب المياه والتقاط الأنفاس.

وتكون التوقفات في الدقيقة 30 من الشوط الأول والدقيقة 75 من الشوط الثاني.

بالإضافة إلى الاستراحة الطبيعية بين الشوطين ومدتها 15 دقيقة، وذلك فى إطار محاولة تجاوز الإصابات العضلية للاعبين خلال الفترة المقبلة والحفاظ على سلامتهم بعد استئناف المسابقات.

على جانب آخر قرر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" في إطار مساندته لكافة الاتحادات لتجاوز أزمة توقف النشاط بسبب فيروس كورونا، إقامة أربع معسكرات تدريبية للحكام خلال شهر يوليو المقبل في القاهرة وذلك لعدد 120 حكما مصريا.

ومن المنتظر أن يشارك بالمعسكر الأول 30 حكم لحكام النخبة، والمعسكر الثانى 30 حكما لحكام تقنية التحكيم المساعد بالفيديو VAR، فيما يشارك بالمعسكر الثالث 30 حكما للمحكمات في كرة القدم النسائية، ويتواجد بالمعسكر الأخير 30 حكما للحكام الصاعدين.

وتأتى هذه الخطوة بعد أن أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" مؤخرا، أنه سيقدم مبلغ مليون دولار لكل اتحاد كدعم للاتحادات الوطنية الــ211 الأعضاء، كخطوة أولية فى خطة الإغاثة ومساعدة مجتمع كرة القدم خلال أزمة تفشى وباء فيروس كورونا المستجد.

ومن المنتظر أن يعلن اتحاد الكرة عن جدول مباريات الدوري المصري خلال الأيام القليلة المقبلة.

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