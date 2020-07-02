لامبارد بعد الهزيمة: هذه ليست قصة موسمنا.. اللاعبون ارتكبوا أخطاء كثيرة

الخميس، 02 يوليه 2020 - 01:06

كتب : FilGoal

فرانك لامبارد - تشيلسي - فالنسيا

انتقد فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي أداء لاعبيه الذي تسبب في فوز وست هام عليهم بثلاثة أهداف لهدفين يوم الأربعاء في ملعب لندن الأولمبي في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

وقال لامبارد لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "لن أقول إن هذه الخسارة هي قصة موسمنا لأننا حظينا بموسم جيد".

وواصل "لكن هناك بعض اللحظات التي نسقط فيها وشرحت ذلك الأمر للاعبين".

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وأوضح "قلت للاعبين لقد حظينا ببداية جيدة للموسم بعد استئناف النشاط الكروي وحققنا ثلاث نتائج جيدة وكان لدينا فرصة لاحتلال المركز الثالث".

واستدكر "لكن يجب أن تقدم كل شيء لديك لتحصل على نتيجة في مباريات مثل تلك".

وأضاف "يمكن أن تسيطر على اللقاء وتستحوذ على الكرة كثيرا مثلما فعلنا لكن هناك لحظات ترتكب فيها الأخطاء مثلما فعلنا وأتحنا الفرصة أمامهم لإدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول، نحن بذلك نشجع الخصم".

وأتم لامبارد "يجب في تلك اللحظات على اللاعبين إظهار قوة عقلية أكبر وأن يقدموا المزيد من الجهد في لحظات تساعدنا على عبور المباراة تستحوذ فيها على الكرة كثيرا مثلما حدث ضد وست هام".

وتجمد رصيد تشيلسي عند 54 نقطة ويبتعد عن ملاحقيه مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بفارق نقطتين فقط.

ويبتعد تشيلسي عن ليستر سيتي الثالث بفارق نقطتين كذلك.

ويتبقى ست جولات على نهاية الدوري الإنجليزي.

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