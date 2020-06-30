مصدر في الاتحاد الكاميروني لـ في الجول: كاف لم يسحب منا استضافة نهائي دوري الأبطال

هل تقام مباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا في الكاميرون، أم سيقرر الاتحاد الإفريقي نقلها إلى دولة أخرى؟

هذا هو السؤال الذي يشغل الوسط الكروي في قارة إفريقيا خلال الساعات القليلة الماضية بعدما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشكل رسمي موعد المباريات المتبقية من بطولات الأندية في القارة السمراء.

وقال مصدر مسؤول داخل الاتحاد الكاميروني لكرة القدم لـFilGoal.com: "حتى الآن كاف لم يبلغنا بسحب نهائي دوري أبطال إفريقيا من بلادنا".

وأوضح "حكومة الكاميرون لم تقرر حتى الآن استضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا أم لا".

وأكمل "لذلك قرار الاتحاد الإفريقي متوقف على موافقة حكومة الكاميرون باستضافة باقي مباريات البطولة".

وقبل توقف نشاط كرة القدم بسبب انتشار فيروس كورونا كان من المقرر أن تستضيف الكاميرون نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن يقام نهائي الكونفدرالية في المغرب.

وأعلن الاتحاد الإفريقي استكمال مباريات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في شهر سبتمبر المقبل. (طالع التفاصيل)

على أن يُلعب نصف النهائي من مباراة واحدة ولكن دون تحديد مكان إقامة مباريات دوري أبطال إفريقيا.

وانتشرت في الأيام الماضية تقارير تشير إلى رغبة أبو ظبي في استضافة مباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره الوداد في نصف نهائي دوري الأبطال، بينما يلتقي الزمالك مع الرجاء.

وفي الكونفدرالية يواجه بيراميدز نظيره هوريا كوناكري الغيني. ويلتقي الفائز في النهائي ضد المتأهل من نهضة بركان المغربي وحسنية أغادير.

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