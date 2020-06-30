بي إن: تأجيل كأس الأمم وتحديد أماكن ومصير نصف نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية

الثلاثاء، 30 يونيو 2020 - 14:00

كتب : FilGoal

دوري أبطال إفريقيا - الكونفدرالية الإفريقية

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بعد اجتماعه يوم الثلاثاء، تأجيل كأس الأمم الإفريقية لتقام في يناير 2022 بدلا من 2021 في الكاميرون، وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "بي إن سبورتس" الإخبارية.

وقال التقرير إن اللجنة التنفيذية للكاف قررت خلال الاجتماع إقامة نصف نهائي دوري الأبطال ليقام بنظام مباراة واحدة في سبتمبر المقبل في الكاميرون.

ويقام نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية وفقا للتقرير، بنظام المباراة الواحدة في سبتمبر المقبل بالمغرب.

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ويواجه الأهلي نظيره الوداد في نصف نهائي دوري الأبطال، بينما يلتقي الزمالك مع الرجاء.

وفي الكونفدرالية يواجه بيراميدز نظيره هوريا كوناكري الغيني.

وقررت اللجنة كذلك تأجيل بطولة أمم إفريقيا للمحليين لتقام في يناير 2022.

ويعقد الكاف مؤتمرا صحفيا في الثالثة عصر الثلاثاء للإعلان عن قراراته النهائية بشأن مسابقاته بعد الاجتماع الذي بدأه اليوم في العاشرة صباحا.

وكان FilGoal.com قد علم في وقت سابق أن اتحاد الكرة المصري ينتظر قرارات كاف ليعلن بدوره قراراته بشأن استئناف مسابقة الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

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