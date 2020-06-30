الأهلي: حمدي فتحي في المران الجماعي نهاية الأسبوع المقبل

الثلاثاء، 30 يونيو 2020 - 11:40

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

تدريب الأهلي يوم 30 يونيو

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن حمدي فتحي لاعب وسط الفريق سيشارك في المران الجماعي نهاية الأسبوع المقبل، بعد تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي وتجهيزه بشكل نهائي للعودة إلى المشاركة.

حمدي فتحي

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال عبد الحفيظ للموقع الرسمي للأهلي: "حمدي فتحي سيبدأ المشاركة في المران الجماعي بصورة تدريجية، نهاية الأسبوع المقبل بعد تعافيه من إصابته التي تعرض لها الفترة الماضية".

وتعرض فتحي لإصابة بقطع في غضروف الركبة خلال مشاركته مع المنتخب في نوفمبر الماضي وأجرى جراحة في ألمانيا قبل عدة أشهر ويخوض المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي تمهيدا للعودة.

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فتحي انضم للنادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية يناير قبل الماضي، قادما من صفوف إنبي.

صاحب الـ25 عاما شارك 6 مباريات مع الأهلي هذا الموسم حتى الآن. سجل فيهم ثلاثة أهداف، بجانب هدفين في مباراتين دوليتين رفقة منتخب مصر.

ومن جانب آخر، قرر الجهاز الفني للفريق منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 48 ساعة.

وقال سيد عبد الحفيظ إن الجهاز الفني حدد الخميس والجمعة بداية لراحة سلبية مدتها 48 ساعة لجميع اللاعبين.

وأشار مدير الكرة إلى أن الفريق سيستأنف تدريباته في الخامسة من مساء السبت المقبل على ملعب التتش بالجزيرة.

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