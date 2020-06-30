ماذا يناقش كاف في اجتماعه المصيري اليوم

انطلق في العاشرة من صباح الثلاثاء اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اجتماع وُصف بالحاسم والمصيري، لماذا؟

الاجتماع الذي سيقام بتقنية الفيديو كونفرنس، بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم سيناقش الاجتماع العديد من البنود لاعتماد بعض القرارات رسميا، ومناقشة مصير البطولات المعلقة بسبب جائحة كورونا.

وسيكون ضمن تلك البنود، مناقشة مواعيد استئناف بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية للموسم الجاري، بجانب مناقشة مصير كأس الأمم الإفريقية 2021 والمقرر إقامتها في الكاميرون في شهر يناير المقبل.

بنود الاجتماع

اعتماد القرارات السابقة

الجزء الأول من الاجتماع سيشهد التصديق والاعتماد لبعض قرارات اللجان السابقة مثل..

اعتماد استقالة معاذ حجي السكرتير العام السابق لـ كاف.

اعتماد اختيار الدول المستضيفة لنهائيات بطولات الأندية القارية.

الاتحاد الإفريقي اختار بالفعل الكاميرون لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما سيقام نهائي الكونفدرالية في المغرب .

تأجيل بطولات كاف والاجتماع الـ42 للمجلس التنفيذي للكاف بسبب جائحة كورونا.

اعتماد الميزانية الخاصة بالكاف مع متغيرات فيروس كورونا.

مناقشة مصير المسابقات

سيناقش الاجتماع مواعيد استكمال تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون، وأيضا مصير بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين المقامة في الكاميرون أيضا.

الأمر الذي سيتابع غالبية الجمهور الاجتماع بسببها، هو موعد استئناف مسابقات إفريقيا للأندية.

الأهلي والزمالك من مصر وصلا إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. الأهلي يواجه الوداد البيضاوي، فيما يلتقي الزمالك مع الرجاء. وفي الكونفدرالية، وصل بيراميدز لمواجهة هورويا كوناكري الغيني، فيما يلعب حسنية أغادير ونهضة بركان المغربيين في نصف النهائي الأخر.

الاجتماع لن يتوقف هنا، حيث أيضا سيناقش بنودا أخرى خاصة بالكرة النسائية والشاطئية، وكذلك حفل جوائز كاف لعام 2020، واعتماد اتفاقية كاف مع السلطات المصرية لتمديد فترة تواجد مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في القاهرة.

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