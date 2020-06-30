ماني: صلاح وفيرمينو يجعلان كل شيء سهلا

أسهب ساديو ماني مهاجم ليفربول في الإشادة بزميليه محمد صلاح وروبرتو فيرمينو.

الثلاثي تألق في قيادة ليفربول لـ4 بطولات منذ انتقال صلاح إلى الحمر في صيف 2017، إذ قادا الفريق للتتويج بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية والدوري الإنجليزي.

وأوضح ماني في تصريحات لموقع ناديه: "أقول دائما إننا لاعبون محظوظون باللعب بجوار بعضنا البعض".

وأضاف "يتحدث الناس عنا دائمًا ولكن أعتقد أن ليفربول أكثر من أن يختذل في صلاح وماني وفيرمينو فقط".

وتابع أفضل لاعب في إفريقيا 2019 "أنا محظوظ باللعب إلى جانب هذين اللاعبين الرائعين فهما يسهّلان كل شيء علي".

وأتم "سأستمر في العمل بجد لأتحسن أكثر وأكثر في المباريات القادمة".

ويسعى ماني للتسجيل أكثر وأكثر في المباريات الـ7 المتبقية المتبقية في موسم الدوري الإنجليزي الذي حصده ليفربول رسميا قبل أيام، من أجل المنافسة على جائزة الحذاء الذهبي لهداف المسابقة.

فقد سجل السنغالي 15 هدفا في الدوري هذا الموسم، بفارق 4 أهداف عن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي (19 هدفا)، و3 أهداف عن داني إنجز مهاجم ساوثامبتون (18 هدفا) وهدفين عن صلاح وبيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال (17 هدفا).

وحصد ماني الجائزة الموسم الماضي بالتساوي مع صلاح وأوباميانج برصيد 22 هدفا.

اقرأ أيضا

تقرير: مدينة غير إفريقية تتقدم بطلب لاستضافة مباريات دوري الأبطال والكونفدرالية

رئيس إنبي: الأهلي لم يطلب ضم جلال.. وطلبنا تجديد استعارة محمد شريف

مصدر مقرب من اللاعب: رجب بكار وقع على عقد انتقاله لـ الزمالك

النحاس: لا أمانع ضم صانع ألعاب الأهلي

قناة الزمالك: الأربعاء موعد اجتماع المجلس الطارئ بسبب ما يمس كرامة النادي