قناة الزمالك: الأربعاء موعد اجتماع المجلس الطارئ بسبب ما يمس كرامة النادي

الثلاثاء، 30 يونيو 2020 - 00:57

كتب : أحمد شوقي صلاح

مرتضى منصور - الزمالك - مازيمبي

أعلنت قناة نادي الزمالك عن عقد مجلس إدارة النادي اجتماع طارئ ظهر الأربعاء بسبب المهزلة التي تمس كرامة النادي على حد وصف القناة.

وكشفت القناة أن موعد الاجتماع بات يوم الأربعاء في الـ 12 ظهرا بمقر النادي.

وكان الزمالك قد أعلن في وقت سابق عقده لاجتماع طارئ يوم الأحد لاتخاذ قرارات مهمة والحصول على رأي أعضاء المجلس "في موضوع هام وخطير يمس كرامة النادي"، وفقا لما أعلنه الزمالك عبر موقعه الرسمي وقتها.

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وقرر الزمالك قد أعلن السبت الماضي تأجيل الاجتماع لمدة 48 ساعة ليقام الثلاثاء قبل أن يتم التأجيل مجددا لظهر الأربعاء.

لاعبو الزمالك قرروا في وقت سابق عدم استئناف مسابقة الدوري المصري وذلك بعد إصابة محمد عواد حارس مرمى الفريق بفيروس كورونا. (طالع التفاصيل)

من جانبه شدد محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك على عدم استكمال أي مباراة في الدوري. (طالع التفاصيل)

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