الأهلي يعلن سلبية المسحة الطبية الثانية للفريق

الإثنين، 29 يونيو 2020 - 19:04

كتب : حسام نور الدين

الأهلي

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي نتيجة المسحة الطبية الثانية للفريق.

وأكد عبد الحفيظ في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي أن نتيجة العينة الثانية للفريق والتي تم سحبها أمس الأحد، جاءت سلبية بالكامل.

وأوضح عبد الحفيظ أنه تواصل مع الشرطة الطبية التي أجرت المسحة للفريق وأكدت له سلبية العينة بنسبة 100%.

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وأجرى الأهلي المسحة الطبية الأولى للكشف عن فيروس كورونا قبل استئناف تدريباته الجماعية ثم أجرى مسحة ثانية أمس الأحد.

ويعود الأهلي للتدرب على هيئة مجموعة واحدة غدا الثلاثاء بعدما تدرب لعدة أيام على مجموعتين، وذلك استعدادا لاستئناف الدوري المصري.

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