حوار - مروان محسن: أتمنى أن يحالفني الحظ في المباريات مثل التدريبات.. وهدفنا استعادة إفريقيا

"هدفنا هو استعادة لقب كأس إفريقيا الغائب عن الأهلي منذ سنوات لإسعاد جماهير القلعة الحمراء في كل مكان".. بهذه الكلمات تحدث مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر على أهدافه في الفترة المقبلة.

مروان محسن النادي : الأهلي الأهلي

عودة الفريق للتدريبات الجماعية استعدادا لاستكمال الدوري المصري وبطولة إفريقيا، وأهدافه الكثيرة الذي يسعى لتحقيقها مع الأهلي في الفترة المقبلة، كل هذا وأكثر تحدث عنه مروان محسن.

وأجرى مروان محسن حوارا مع موقع الأهلي الرسمي، ينقله لكم FilGoal.com.

وقال مروان وحسن في بداية حواره: "حاولنا بقدر الإمكان الحفاظ على لياقتنا البدنية خلال فترة التوقف الأخيرة، وأعتقد أن الجميع نجح إلى حد كبير في ذلك الأمر، بدليل العودة القوية للجميع في التدريبات التي بدأت الأربعاء الماضي".

وأضاف "الجميع كان لديه تركيز شديد في الحفاظ على وزنه ولياقته خلال فترة التوقف، وذلك من خلال برامج التغذية التي كنا نسير عليها طوال الشهور الماضية، وهو ما ترتب عليه عودتنا بقوة إلى التدريبات".

وتابع "الفترة المقبلة تشهد العودة تدريجيا لاستعادة اللياقة الفنية والبدنية، في ظل الوحدات التدريبية القوية والمتنوعة التي نؤديها في التدريبات اليومية، من أجل إعلان جاهزية الفريق للعودة إلى المباريات على الصعيدين المحلي والقاري".

مهاجم الأهلي أكمل "الجهاز الفني أكد للجميع ضرورة الاستعداد بقوة في التدريبات اليومية، حتى نكون في جاهزية كاملة للمباريات القادمة، سواء في بطولة الدوري أو بطولة إفريقيا".

واستمر في تصريحاته "ننتظر عودة الدوري وبالتأكيد نتطلع للحفاظ على اللقب المحلي هذا الموسم، من أجل إضافة بطولة جديدة وإسعاد جماهير الأهلي في كل مكان".

وشدد "كنا نشعر بالعطش تجاه كرة القدم بعد فترة التوقف الأخيرة، والجميع يسعى للتألق في التدريبات، وعلى المستوى الشخصي سعيد بظهوري بشكل جيد في التقسيمة خلال التدريبات الأخيرة، وإحرازي العديد من الأهداف، التى أتمنى أن يحالفني التوفيق في تكرارها في المباريات".

وأفصح "الفترة المقبلة ستشهد إضافة فنية أيضا بعد عودة ريني فايلر لقيادة التدريبات من جديد، وكلها أمور تصب في مصلحة الفريق على كل الأصعدة".

ثم تابع "بجانب هدفنا المحدد في الحفاظ على لقب الدوري لدينا هدف آخر مهم جدا، وهو استعادة دوري أبطال إفريقيا التي نعد جماهير الأهلي بعودتها في نسختها الحالية إلى دولاب بطولات النادي".

مروان أكد "نركز بشدة لاستعادة اللقب الإفريقي الغالي، خاصة أنه لا بديل عن التتويج بدوري الأبطال هذا الموسم، لأنه حلم رئيسي للجميع داخل الفريق، سواء لاعبين أو جهاز فني، بالإضافة إلى إسعاد جماهير الأهلي المتشوقة لاستعادة البطولة الإفريقية".

وأكمل "طموحاتي كبيرة على المستوى الجماعي لمصلحة الفريق، ومن بينها الفوز بالدوري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا، وعلى المستوى الشخصي فهو يحلم بالطبع بالتتويج بلقب هداف الدوري وبطولة إفريقيا، لذلك يعيش حالة من التركيز الشديد لإنجاز هذه الأمور، التي يعلم جيدًا أنها ستدخل البسمة إلى قلوب جماهير الأهلي في كل مكان".

وعن إشادة فايلر المدير الفني به مؤخرا قال مروان محسن: "تربطني علاقة جيدة مع فايلر يسودها التقدير والاحترام، فالمدير الفني يقدر جهدي داخل الملعب ويمنحني الثقة بشكل مستمر، وهو دائم الدعم والمساندة لتقديم أفضل مستوى يسهم في تحقيق الانتصارات".

ووجه مروان محسن رسالة إلى جماهير الأهلي في نهاية حديثه قائلا: "بطولة إفريقيا ستعود إلى النادي الأهلي ٕن شاء الله، هذا الموسم والجميع في الفريق يعرف جيدا دعم الجماهير ومساندتها المستمرة من أجل حصد المزيد من البطولات المحلية والقارية، والاستمرار دائما على منصات التتويج، لذلك يقاتل الجميع من أجل إسعادهم بحصد الألقاب على كل المستويات".

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