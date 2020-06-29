حوار - مروان محسن: أتمنى أن يحالفني الحظ في المباريات مثل التدريبات.. وهدفنا استعادة إفريقيا
الإثنين، 29 يونيو 2020 - 19:56
كتب : حسام نور الدين
"هدفنا هو استعادة لقب كأس إفريقيا الغائب عن الأهلي منذ سنوات لإسعاد جماهير القلعة الحمراء في كل مكان".. بهذه الكلمات تحدث مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر على أهدافه في الفترة المقبلة.
مروان محسن
النادي : الأهلي
عودة الفريق للتدريبات الجماعية استعدادا لاستكمال الدوري المصري وبطولة إفريقيا، وأهدافه الكثيرة الذي يسعى لتحقيقها مع الأهلي في الفترة المقبلة، كل هذا وأكثر تحدث عنه مروان محسن.
وأجرى مروان محسن حوارا مع موقع الأهلي الرسمي، ينقله لكم FilGoal.com.
وقال مروان وحسن في بداية حواره: "حاولنا بقدر الإمكان الحفاظ على لياقتنا البدنية خلال فترة التوقف الأخيرة، وأعتقد أن الجميع نجح إلى حد كبير في ذلك الأمر، بدليل العودة القوية للجميع في التدريبات التي بدأت الأربعاء الماضي".
وأضاف "الجميع كان لديه تركيز شديد في الحفاظ على وزنه ولياقته خلال فترة التوقف، وذلك من خلال برامج التغذية التي كنا نسير عليها طوال الشهور الماضية، وهو ما ترتب عليه عودتنا بقوة إلى التدريبات".
وتابع "الفترة المقبلة تشهد العودة تدريجيا لاستعادة اللياقة الفنية والبدنية، في ظل الوحدات التدريبية القوية والمتنوعة التي نؤديها في التدريبات اليومية، من أجل إعلان جاهزية الفريق للعودة إلى المباريات على الصعيدين المحلي والقاري".
مهاجم الأهلي أكمل "الجهاز الفني أكد للجميع ضرورة الاستعداد بقوة في التدريبات اليومية، حتى نكون في جاهزية كاملة للمباريات القادمة، سواء في بطولة الدوري أو بطولة إفريقيا".
واستمر في تصريحاته "ننتظر عودة الدوري وبالتأكيد نتطلع للحفاظ على اللقب المحلي هذا الموسم، من أجل إضافة بطولة جديدة وإسعاد جماهير الأهلي في كل مكان".
وشدد "كنا نشعر بالعطش تجاه كرة القدم بعد فترة التوقف الأخيرة، والجميع يسعى للتألق في التدريبات، وعلى المستوى الشخصي سعيد بظهوري بشكل جيد في التقسيمة خلال التدريبات الأخيرة، وإحرازي العديد من الأهداف، التى أتمنى أن يحالفني التوفيق في تكرارها في المباريات".
وأفصح "الفترة المقبلة ستشهد إضافة فنية أيضا بعد عودة ريني فايلر لقيادة التدريبات من جديد، وكلها أمور تصب في مصلحة الفريق على كل الأصعدة".
ثم تابع "بجانب هدفنا المحدد في الحفاظ على لقب الدوري لدينا هدف آخر مهم جدا، وهو استعادة دوري أبطال إفريقيا التي نعد جماهير الأهلي بعودتها في نسختها الحالية إلى دولاب بطولات النادي".
مروان أكد "نركز بشدة لاستعادة اللقب الإفريقي الغالي، خاصة أنه لا بديل عن التتويج بدوري الأبطال هذا الموسم، لأنه حلم رئيسي للجميع داخل الفريق، سواء لاعبين أو جهاز فني، بالإضافة إلى إسعاد جماهير الأهلي المتشوقة لاستعادة البطولة الإفريقية".
وأكمل "طموحاتي كبيرة على المستوى الجماعي لمصلحة الفريق، ومن بينها الفوز بالدوري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا، وعلى المستوى الشخصي فهو يحلم بالطبع بالتتويج بلقب هداف الدوري وبطولة إفريقيا، لذلك يعيش حالة من التركيز الشديد لإنجاز هذه الأمور، التي يعلم جيدًا أنها ستدخل البسمة إلى قلوب جماهير الأهلي في كل مكان".
وعن إشادة فايلر المدير الفني به مؤخرا قال مروان محسن: "تربطني علاقة جيدة مع فايلر يسودها التقدير والاحترام، فالمدير الفني يقدر جهدي داخل الملعب ويمنحني الثقة بشكل مستمر، وهو دائم الدعم والمساندة لتقديم أفضل مستوى يسهم في تحقيق الانتصارات".
ووجه مروان محسن رسالة إلى جماهير الأهلي في نهاية حديثه قائلا: "بطولة إفريقيا ستعود إلى النادي الأهلي ٕن شاء الله، هذا الموسم والجميع في الفريق يعرف جيدا دعم الجماهير ومساندتها المستمرة من أجل حصد المزيد من البطولات المحلية والقارية، والاستمرار دائما على منصات التتويج، لذلك يقاتل الجميع من أجل إسعادهم بحصد الألقاب على كل المستويات".
طالع أيضا:
عبد الحفيظ يوضح موقف فايلر من عودة صالح جمعة للتدريبات الجماعية
إنبي: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا
عبد الحفيظ يكشف عن برنامج جديد لـ فايلر في تدريبات الأهلي
حوار مطول مع كلوب عن كواليس عودة اللقب الغائب