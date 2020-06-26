شيكابالا: لهذا السبب موقفنا في إفريقيا يختلف عن الدوري.. وعواد اختلط بالعديد من اللاعبين

الجمعة، 26 يونيو 2020 - 23:06

كتب : FilGoal

احتفالات الزمالك بالفوز بالسوبر المصري

كشف محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك سبب موقف لاعبي فريقه من عدم استئناف بطولة الدوري المصري، على عكس بطولة دوري أبطال إفريقيا.

شيكابالا

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال شيكابالا: "بطولة إفريقيا تختلف تماما عن الدوري لأنه يتبقى مواجهتين فقط".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الزمالك " إذا تم جمع اللاعبين في مكان محدد، كمعسكر ولمدة أسبوعين، سنتحمل ذلك القرار".

أخبار متعلقة
الونش: هتاف جمهور الأهلي ضد شيكابالا كان من أسباب فوزنا بالسوبر.. ولا أقبل ما حدث مع وليد سليمان أجايي: تربطني علاقة طيبة بـ شيكابالا.. وحالة وحيدة قد تجعلني ألعب لـ الزمالك مرتضى منصور: لن نترك حق شيكابالا شيكابالا: استئناف المسابقة؟ أفضل الانتظار ثم بدء دوري جديد.. نحن نختلف عما يحدث في أوروبا

وتابع " ولكننا لن نتحمل البقاء في مكان محدد، كمعسكر لمدة شهور من أجل 17-18 مباراة في الدوري. الأمر مختلف تماما".

وتطرق شيكابالا للحديث عن إعلان محمد عواد حارس مرمى الزمالك، إصابته بفيروس كورونا.

وأشار شيكابالا إلى " عواد أعلن إصابته بـ كورونا ليس لسبب كروي، بل لأنه اختلط بالعديد من الأشخاص. وهذا واجبه لكي يُحذر من اختلط بهم".

وأكمل حديثه قائلا: "أشكر عواد على شجاعته، ومن العيب أن يصل الأمر إلى درجة التشكيك في المرض".

وشدد شيكابالا على موقف لاعبي الزمالك بعدم استئناف مسابقة الدوري، قائلا: "لاعبو الزمالك يشعرون بالخوف الشديد، ونناشد المسؤولين بفهم موقفنا".

وأتم " عواد اختلط بالعديد من اللاعبين سواء في الزمالك أو غير الزمالك".

طالع أيضا

موقف صارم من لاعبي الزمالك بخصوص استئناف الدوري

إصابة محمد عواد بفيروس كورونا

كيف يرى هاني أبو ريدة قرار استئناف الدوري المصري

أرقام تاريخية لـ ليفربول

أنباء سارة لجماهير الأهلي

في الدوري عودة النشاط شيكابالا الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
يوفنتوس يسحق ليتشي بسهولة ويعزز صدارته لـ الدوري الإيطالي 6 دقيقة | أوروبا
المصري: الأزمة المالية قد تمنعنا من استكمال الدوري.. يجب تدخل اتحاد الكرة ووزارة الرياضة 22 دقيقة | الدوري المصري
شيكابالا: لهذا السبب موقفنا في إفريقيا يختلف عن الدوري.. وعواد اختلط بالعديد من اللاعبين 50 دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة حجازي.. وست بروميتش يسقط أمام برينتفورد ساعة | المحترفون
النني يشارك في فوز بيشكتاش الكبير على كونيا سبور ساعة | المحترفون
بيان رسمي من لاعبي الزمالك: لن نضحي بحياتنا لاستكمال الدوري وإرضاء الأهلي ساعة | مصر
هل كان انضمام صلاح إلى ليفربول هو نقطة التحول الحقيقية للفريق؟ ساعة | ليفربول البطل
دليل صراع البقاء والمراكز الأوروبية في الجولة الأخيرة لـ الدوري الألماني 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن 6 حالات إيجابية بفيروس كورونا في الدوري المصري 2 حبس محمود حمد لاعب المصري 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الشروع في القتل 3 مرتضى منصور: ما قيل عن عبد الغني كذب.. ونطلب مقابلة رئيس الوزراء 4 مصدر بالأهلي يوضح لـ في الجول سبب استبعاد عاشور من المسحات عكس فتحي
قد ينال إعجابك