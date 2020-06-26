شيكابالا: لهذا السبب موقفنا في إفريقيا يختلف عن الدوري.. وعواد اختلط بالعديد من اللاعبين

كشف محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك سبب موقف لاعبي فريقه من عدم استئناف بطولة الدوري المصري، على عكس بطولة دوري أبطال إفريقيا.

شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك

وقال شيكابالا: "بطولة إفريقيا تختلف تماما عن الدوري لأنه يتبقى مواجهتين فقط".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الزمالك " إذا تم جمع اللاعبين في مكان محدد، كمعسكر ولمدة أسبوعين، سنتحمل ذلك القرار".

وتابع " ولكننا لن نتحمل البقاء في مكان محدد، كمعسكر لمدة شهور من أجل 17-18 مباراة في الدوري. الأمر مختلف تماما".

وتطرق شيكابالا للحديث عن إعلان محمد عواد حارس مرمى الزمالك، إصابته بفيروس كورونا.

وأشار شيكابالا إلى " عواد أعلن إصابته بـ كورونا ليس لسبب كروي، بل لأنه اختلط بالعديد من الأشخاص. وهذا واجبه لكي يُحذر من اختلط بهم".

وأكمل حديثه قائلا: "أشكر عواد على شجاعته، ومن العيب أن يصل الأمر إلى درجة التشكيك في المرض".

وشدد شيكابالا على موقف لاعبي الزمالك بعدم استئناف مسابقة الدوري، قائلا: "لاعبو الزمالك يشعرون بالخوف الشديد، ونناشد المسؤولين بفهم موقفنا".

وأتم " عواد اختلط بالعديد من اللاعبين سواء في الزمالك أو غير الزمالك".

طالع أيضا

موقف صارم من لاعبي الزمالك بخصوص استئناف الدوري

إصابة محمد عواد بفيروس كورونا

كيف يرى هاني أبو ريدة قرار استئناف الدوري المصري

أرقام تاريخية لـ ليفربول

أنباء سارة لجماهير الأهلي