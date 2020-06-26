شيكابالا: لهذا السبب موقفنا في إفريقيا يختلف عن الدوري.. وعواد اختلط بالعديد من اللاعبين
الجمعة، 26 يونيو 2020 - 23:06
كتب : FilGoal
كشف محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك سبب موقف لاعبي فريقه من عدم استئناف بطولة الدوري المصري، على عكس بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وقال شيكابالا: "بطولة إفريقيا تختلف تماما عن الدوري لأنه يتبقى مواجهتين فقط".
وأضاف في تصريحاته عبر قناة الزمالك " إذا تم جمع اللاعبين في مكان محدد، كمعسكر ولمدة أسبوعين، سنتحمل ذلك القرار".
وتابع " ولكننا لن نتحمل البقاء في مكان محدد، كمعسكر لمدة شهور من أجل 17-18 مباراة في الدوري. الأمر مختلف تماما".
وتطرق شيكابالا للحديث عن إعلان محمد عواد حارس مرمى الزمالك، إصابته بفيروس كورونا.
وأشار شيكابالا إلى " عواد أعلن إصابته بـ كورونا ليس لسبب كروي، بل لأنه اختلط بالعديد من الأشخاص. وهذا واجبه لكي يُحذر من اختلط بهم".
وأكمل حديثه قائلا: "أشكر عواد على شجاعته، ومن العيب أن يصل الأمر إلى درجة التشكيك في المرض".
وشدد شيكابالا على موقف لاعبي الزمالك بعدم استئناف مسابقة الدوري، قائلا: "لاعبو الزمالك يشعرون بالخوف الشديد، ونناشد المسؤولين بفهم موقفنا".
وأتم " عواد اختلط بالعديد من اللاعبين سواء في الزمالك أو غير الزمالك".
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