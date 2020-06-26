بيان رسمي من لاعبي الزمالك: لن نضحي بحياتنا لاستكمال الدوري وإرضاء الأهلي

أعلن حازم إمام قائد نادي الزمالك موقف لاعبي الفريق من استكمال الدوري المصري، مشيرا إلى "لن نضحي بحياتنا".

ونشر حازم إمام صورة لـ محمد عواد حارس مرمى الزمالك، وذلك بعد تأكد إصابة الأخير بفيروس كورونا.

وكتب حازم إمام عبر حسابه الرسمي على (انستجرام) رسالة مطولة ينقلها FilGoal.com نصا كما جاءت على لسان لاعب الزمالك;

"السيد المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، السادة الأفاضل أعضاء المجلس، مستر كارتيرون المدير الفني، الأستاذ أمير مرتضي منصور المشرف على فريق الكرة".

"تحية طيبة. أبلغ سيادتكم بأنني بصفتي من كباتن الفريق الأول لنادينا العريق بأنني وزملائي اللاعبين لن نضحي بحياتنا وحياة أسرنا من اجل استكمال الدوري وإرضاء النادي الأهلي ومن يساندونه، مضحين بأرواحنا".

"فلن ننزل الملعب قبل القضاء علي فيروس كورونا البشع أو اكتشاف مصل له ولن يرغمنا أحد على التضحية بحياتنا تحت اي ضغوط مهما كانت وخاصة بعد اصابة زميلنا محمد عواد حارس مرمي الفريق الأول بفيروس كورونا".

"ونحن اللاعبون مستعدون إلى الذهاب إلى أعلى مرحلة ومنها طلب مقابلة فخامةً رئيس الجمهورية الزعيم الوطني المحترم لنوضح لفخامته أن هناك لجنة خماسية تضحي بأرواح أبنائك من اللاعبين من أجل إرضاء أحد الأندية".

"شفاك الله وعافاك يا عواد 💔".

وفي الإطار ذاته، نشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك بيانا جماعيا من لاعبي الزمالك.

وأعلن محمود عبد الرازق "شيكابالا" وحازم إمام قائدي الفريق، موقف لاعبي الفريق بـ "رفض استكمال مسابقة الدوري في الوقت الحالي خوفا على أرواحهم وأرواح أسرهم بسبب استمرار فيروس كورونا وتزايد أعداد المصابين".

وذكر البيان أسباب ذلك: "الإصابة بفيروس كورونا طالت أحد زملائهم، وهو محمد عواد حارس مرمى الزمالك وليس من الطبيعي أن يقوم اللاعبين بتجاهل الأمر والمشاركة في مسابقة الدوري، وأنهم ينظرون إلى مصالحهم وأسرهم مثلما ينظر البعض لمصلحته الشخصية بعودة الدوري بدون وضع أي اعتبارات لاستمرار تفشي فيروس كورونا".

وشدد البيان على "عدم تقبلهم أي ضغوط للموافقة على لعب بطولة الدوري مهما كلفهم الأمر، حتى لو تم اللجوء إلى الجهات الرياضية المسؤولة، حيث أن الفيفا أكد على حرية اتخاذ اللاعبين قرارهم بشأن الموافقة على اللعب من عدمها في كل البلاد، وبالتالي من حقهم رفض اللعب لحين تحسن الأوضاع، ولن يتم المجازفة بالأمر بعد إصابة زميلهم محمد عواد".

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أعلن في وقت سابق رفضه استئناف بطولة الدوري المصري.

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