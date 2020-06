بيان رسمي من لاعبي الزمالك: لن نضحي بحياتنا لاستكمال الدوري وإرضاء الأهلي

View this post on Instagram

السيد المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك السادة الافاضل اعضاء المجلس مستر كارتيرون المدير الفني الاستاذ امير مرتضي منصور المشرف علي فريق الكرةً. تحيه طيبه ابلغ سيادتكم بأنني بصفتي من كباتن الفريق الاول لنادينا العريق بانني وزملائي اللاعبين لن نضحي بحياتنا وحياة اسرنا من اجل استكمال الدوري وارضاء النادي الاهلي ومن يساندونه مضحيين بارواحنا فلن ننزل الملعب قبل القضاء علي فيروس كورونا البشع او اكتشاف مصل له ولن يرغمنا احد علي التضحية بحياتنا تحت اي ضغوط مهما كانت وخاصة بعد اصابة زميلنا محمد عواد حارس مرمي الفريق الاول بفيروس كورونا ونحن اللاعبون مستعدون الي الذهاب الي اعلي مرحلة ومنها طلب مقابلة فخامةً رئيس الجمهورية الزعيم الوطني المحترم لنوضح لفخامتة ان هناك لجنة خماسية تضحي بارواح ابنائك من اللاعبين من اجل ارضاء احد الاندية شفاك الله وعافاك يا عواد 💔