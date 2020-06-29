مصدر في الأهلي لـ في الجول: لا صحة عن ترك الشناوي لشارة قيادة الفريق

هل يتنازل محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي عن شارة قيادة الفريق الأحمر في الموسم المقبل؟ هذا ما انتشر في الساعات القليلة السابقة.

وكشف مصدر داخل الأهلي لـFilGoal.com عن حقيقة هذه الأقاويل.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "لا صحة لما يتردد عن تنازل محمد الشناوي عن شارة قيادة الفريق في الموسم المقبل لزميله وليد سليمان الأكبر سنا منه".

وأضاف "ما تردد في هذا الشأن بعيد تماما عن الصحة وما هو إلا أحاديث مغلوطة".

وشدد في ختام تصريحاته "لم يتم مناقشة هذا الأمر من الأساس".

وبداية من الموسم المقبل يصبح محمد الشناوي هو قائد الأهلي بعد رحيل الثلاثي حسام عاشور وشريف إكرامي وأحمد فتحي.

ويأتي بعد إكرامي في ترتيب قادة الأهلي أيمن أشرف ثم سعد سمير ثم رامي ربيعة، ووليد سليمان في الترتيب الخامس.

وانتشرت بعض التقارير الصحفية في الساعات القليلة الماضية التي تشير إلى تنازل الشناوي عن شارة القيادة إلى وليد سليمان تكريما له كونه أكبر اللاعبين سنا في الأهلي.

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