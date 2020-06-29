في الجول يكشف.. خطة اتحاد الكرة لاستئناف الدوري وأمر وحيد يعطلها حاليا

يخطط اتحاد الكرة المصري لاستكمال بطولة الدوري المصري وإنهائها في فترة شهرين، وذلك حسبما علم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة يرغب في استكمال الدوري بداية من الأسبوع الثاني في شهر أغسطس المقبل، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك وأيضا بعد نفاذ مدة الأسابيع الـ6 التي طلبتها الأندية للإعداد والتجهيز خلال اجتماع المدراء الفنيين خلال الأسبوع الماضي مع اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة.

وتتجه النية لدى الاتحاد المصري لكرة القدم للبدء بمؤجلات الأهلي وإنبي والزمالك والمصري.

وستكون هناك مراعاة لظروف الأندية خلال الشهر الأول ولن يكون هناك أي ضغط للمباريات، سيكون الفارق الزمني 4 أيام بين كل مباراة وأخرى، وسيبدأ الصعود التدريجي لإنهاء الموسم.

وينتظر الاتحاد المصري لكرة القدم معرفة أجندة الاتحاد الإفريقي "كاف" لمباريات نصف نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية، بجانب احتمالات الأجندة الدولية لمنتخب مصر.

وتتوافر معلومات لدى اتحاد الكرة المصري عن إمكانية إلغاء "كاف" لأجندته الدولية في شهر سبتمبر، لكنه لم يتم التأكد منها بعد بجانب أجندة شهر أكتوبر.

ويضع اتحاد الكرة نصب عينيه موقف منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية التي تقترب بدورها من التأجيل لمدة عام، وكذلك تصفيات كأس العالم ووديات يراها حسام البدري مدرب المنتخب مهمة لتجهيز لاعبيه.

ويبدو الوضع أكثر طمأنينة لدى المنتخب الأولمبي الذي ليس لديه أي ارتباطات رسمية إلا في شهر يوليو المقبل من أجل الأولمبياد، وسيحتاج شوقي غريب مدرب المنتخب لبعض التوقيتات ضمن الأجندة الدولية للعب مباريات ودية.

وينتظر اتحاد الكرة إعلان كاف لتفاصيل ومواعيد ارتباطاته عقب اجتماع يوم 30 يونيو، لكي يبدأ في إعداد جدول الدوري الجديد.

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