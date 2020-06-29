مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: الزمالك اتفق مع دونجا على ضمه.. وشيء واحد متبقي

الإثنين، 29 يونيو 2020 - 18:29

كتب : حامد وجدي

دونجا - بيراميدز - الاتحاد السكندري

أتم الزمالك اتفاقه مع نبيل عماد "دونجا" بشأن ضمه لصفوف الفريق الأبيض خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com: "مسؤولو الزمالك عقدوا اجتماعات مع دونجا واتفقوا معه على كل التفاصيل المالية لتعاقده منذ 10 أيام".

وواصل "يتبقى فقط الاتفاق بين الزمالك وبيراميدز لإتمام الانتقال".

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في الوقت ذاته علم FilGoal.com أن دونجا يمثل أولوية للزمالك لضمه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة وسيحاول إقناع بيراميدز بالموافقة بالتخلي عن اللاعب.

صاحب الـ24 عاما انتقل إلى بيراميدز في عام 2016، وشارك في الموسم الجاري في 24 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع هدفا.

وشارك دونجا مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2019.

وأعلن دونجا في شهر مارس الماضي تجديد تعاقده مع بيراميدز لأربع سنوات مقبلة.

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