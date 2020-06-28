مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: نتواصل مع اتحاد الكرة لتحديد موعد إجراء المسحات

الأحد، 28 يونيو 2020 - 14:09

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الرجاء

قال مصدر في إدارة النادي الإسماعيلي إن فريقه يتواصل حاليا مع اتحاد الكرة لتحديد موعد إجراء المسحة التي تتم ضمن إجراءات الاستعداد للعودة للموسم الكروي. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح المصدر قائلا: "نتواصل مع اتحاد الكرة حاليا لتحديد موعد إجراء المسحة التي تتم ضمن إجراءات العودة للموسم الكروي".

وأضاف "فور تحديد موعد سيتم استدعاء اللاعبين لإجراء المسحة".

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وواصل "تم إجراء تواصل مع لاعبي الفريق الأجانب المتواجدين في بلادهم منذ فترة وذلك لإبلاغهم للاستعداد للعودة إلى القاهرة في أي وقت وذلك في حالة استقرار الأوضاع وفتح خطوط الطيران في بلادهم".

وأتم "طلبنا منهم الاستعداد فقط لأننا لا نعلم متى يمكنهم العودة والتواجد بالنادي".

وتجري أندية الدوري الممتاز مسحات طبية للاطمئنان على عناصرها قبل استئناف التدريبات تمهيدا لعودة النشاط الكروي.

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