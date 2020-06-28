عواد يرد لأول مرة على "التشكيك" في إصابته بـ كورونا.. وحالة أسرته

الأحد، 28 يونيو 2020 - 01:01

كتب : FilGoal

الزمالك - بيراميدز - محمد عواد

رد محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك لأول مرة على "التشكيك" في إصابته بفيروس كورونا.

محمد عواد

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال عواد: "التشكيك في إصابتي؟ شعرت بضيق شديد بسبب ما حدث منذ إعلان إصابتي".

وأضاف في تصريحاته عبر القناة الأولى " أتمنى من الجميع التفكير بعقلانية. لا يجب أن تصل الأمور لحد التشكك في المرض. نحن في مرحلة صعبة للغاية من التعصب".

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وتابع "أرى أننا نسير في اتجاه ليس جيدا على الإطلاق بسبب التعصب الكروي. أي شخص يخاف على بلده لا يتمنى أن تصل حالة التعصب لدرجة التشكيك في المرض".

وأكمل حديثه قائلا: "منذ بداية أزمة كورونا وأنا ملتزم بكافة الإجراءات. ما جعلني أُفكر في عمل المسحة أنني كنت أرغب في السفر للجونة لمدة يومين مع أسرتي، إلى جانب معرفتي بإمكانية عمل المسحة من سيارتي دون التوجه لإحدى المستشفيات".

وأشار " خضعت للمسحة وعلمت بإصابتي في اليوم التالي مباشرة ولا أشعر بأي أعراض".

وعن حالة أسرته، كشف عواد "زوجتي وابني خضعا لتحاليل كورونا، وننتظر النتائج يوم الأحد".

واستكمل "أشعر بخوف شديد منذ معرفتي بإصابتي، كنت أتعامل مع أمر الفيروس ببساطة، ولكن عندما تتواجد أنت بنفسك في هذا الموقف، الأمور تختلف تماما".

وعقب عواد على موقف نادي الزمالك من عدم استئناف بطولة الدوري، مشيرا إلى " أعداد المصابين تتزايد بشكل كبير، وأي شخص يُصاب يشعر بخوف شديد جدا على أسرته وعلى الجميع، لأنه لا يؤذي نفسه فقط بل كل من حوله".

ويعد محمد عواد هو أول لاعب في الدوري المصري الممتاز يعلن عن إصابته بفيروس كورونا.

وكشف اتحاد الكرة في وقت سابق عن وجود 11 حالة حتى الآن مصابة بالفيروس بين الأندية التي خضعت لتحاليل فيروس كورونا، والتي لم يكن من بينها الزمالك. (طالع التفاصيل)

صاحب الـ 27 عاما انضم لـ الزمالك في 2019 قادما من الإسماعيلي.

وشارك عواد في 11 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، واهتزت شباكه 10 مرات.

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